Carolina Marín ya está en los Juegos Olímpicos de París. La campeona de Río 2016, ausente por lesión hace tres años en Tokio, vuelve a la gran competición internacional decidida a pelear por otra medalla de oro. Para intentarlo, ha trabajado hasta alcanzar uno de los mejores estados de forma de toda su carrera, herramienta clave para pelear contra rivales que son más jóvenes que ella y que han cimentado un bádminton diferente en los últimos tiempos.

«El objetivo del oro ya no es solamente por haber quedado campeona olímpica, sino que es un gran objetivo que tengo desde que me lesione antes de los Juegos de Tokio. Pero no nos enfocamos en esa medalla, sino en ir ese proceso que venimos haciendo sabiendo que va a ser mucho más complicado que los juegos de Río: han pasado ocho años, las jugadoras son ocho o nueve años más jóvenes que yo y el bádminton ha cambiado mucho desde Río 2016. En aquellos Juegos era la cabeza de serie número uno y ahora soy la número cuatro. El tiempo ha pasado y el bádminton femenino ha mejorado mucho», desgranó Marín durante su comparecencia ante la prensa en la Villa Olímpica.

La andaluza profundizó en el modo en qué ha mutado el bádminton en los últimos años. «Lo que más ha cambiado es que las jugadas ahora duran el doble que antes y que los partidos son muchos más largos. Antes, con uno o dos ataques podía acabar la jugada. Ahora tengo que hacer hasta cinco ataques. Eso lo hemos tenido en cuenta para mejorar en el apartado físico», dijo.

«Me quedan cuatro o cinco días por delante y estoy segura de que me dará tiempo a ponerme a mi 100%. Ahora estoy ultimando pequeño detalles y pidiendo cositas. La preparación ha sido dura, pero ha merecido la pena. Físicamente hemos trabajado mucho (…) Ya no quiero hablar de lesiones porque me encuentro bien y mi rodilla no me ha dado ningún problema en los últimos meses. Voy a llegar en uno de los mejores estados de mi carrera deportiva», advirtió.

Respecto a su segunda participación en unos Juegos, Carolina Marín respondió que los está viviendo con la misma intensidad que su debut en Brasil hace ocho años. «Llego aquí con 31 años, tengo la experiencia y la madurez, pero aun así vivo los Juegos con mucha emoción. Cuando llegué a esta Villa Olímpica parecía una niña, me volví a ilusionar mucho», finalizó.

La innovación de Fernando Rivas

Por su parte, su entrenador Fernando Rivas apuntó que el proceso de preparación para una competición «siempre es el mismo», pero agregó que en este camino hacia los Juegos de París han realizado «dos cambios fundamentales».

«Esta vez, aparte de tener muy en cuenta la táctica como siempre, hemos tenido una prioridad mental. Hemos realizado muchos ejercicios cuyo pilar ha sido el desarrollo de habilidades mentales: Poner a Carolina en problemas, despertarle emociones para que tuviera que gestionarlas… Han sido los entrenamientos más duros, pero han sido un regalo y la clave de que lleguemos en el mejor estado de forma de la temporada. Y me arriesgo a decir que en el mejor estado de su carrera deportiva», avisó.