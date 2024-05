Carolina Marín fue la invitada de David Broncano en La Resistencia este jueves. La jugadora de bádminton se mostró tal y como es durante la distendida entrevista conducida por el presentador del espacio y respondió sin pelos en la lengua a las clásicas preguntas del dinero en el banco y el sexo durante el último mes. Lo que dijo sobre esta última ha sorprendido a muchos en las redes sociales, donde sus palabras están dando bastante que hablar.

«A ver, es que te cuento, he tenido una crisis. Entonces, ya la cosa chunga», admitía la invitada acerca de su relación con el atleta Gen Esteban, que no atraviesa su mejor momento según lo contado por la propia deportista española. «¿Ha habido crisis sentimental?», preguntaba Broncano. «Sí», decía lamentándose Carolina Marín. «Estoy bien, hace una semana», añadía la jugadora de bádminton. «Como había crisis, por calcular he calculado poca cosa, te respondo: 3-4 puntos», revelaba sobre sus relaciones sexuales en el último mes.

Justo antes le tocaba hablar del dinero y Carolina Marín calculaba lo que tenía en el banco cuando David Broncano le recordaba que contaba, también, el patrimonio invertido. «Hostia, pues entonces eso sí, que yo tengo muy bien invertido mi dinero, o eso creo», reconocía la campeona olímpica, que desvelaba que en el sector inmobiliario tenía depositado gran parte de su patrimonio. «Entre lo que tengo invertido y lo que tengo, entre dos y tres millones», comentaba honesta la deportista.

Carolina Marín y su trayectoria

Hace unos días el jurado de los Premios Princesa de Asturias de los Deportes eligió a Carolina Marín, la campeona olímpica de bádminton, como la ganadora de la edición de 2024 «por su extraordinario palmarés en bádminton, un deporte en el que ha llegado a ser una referente internacional». La entrega del premio se realizará en octubre, como es habitual, en el Teatro Campoamor de Oviedo, ante la presencia del Rey Felipe VI y Doña Letizia, así como de la princesa Leonor. Será esta última, de hecho, quien le entregue el galardón a la onubense.