Esta no será la primera vez, sea como fuere, que los Reyes y su hija mayor coincidan con la deportista. En septiembre de 2014, después de que Carolina Marín ganara su primer campeonato mundial de bádminton, recibió una invitación de la Reina para visitar el Palacio de La Zarzuela. Ambas mujeres posaron para los medios de comunicación y compartieron una reunión privada cuyos detalles trascendieron poco después. Según contó la propia Carolina en una entrevista, la Reina Letizia aprovechó el encuentro para pedirle el número de teléfono a la deportista. «Lo quería para que yo fuera a palacio para darle clases a las niñas. Eso no ha pasado, pero bueno… ya solamente con el hecho de decirme que ella quería que sus hijas jugasen al bádminton me hizo muchísima ilusión», explicó.

Carolina Marín comenzó su carrera en el bádminton en el Club Recreativo IES La Orden de su ciudad natal, Huelva. Después de ganar múltiples competiciones a nivel regional y varios campeonatos nacionales, a los 14 años fue seleccionada para unirse al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid. Se trasladó a la capital y allí recibió su formación. Este camino llevó a Marín a convertirse en la mejor jugadora de bádminton en la historia de España y una de las mejores a nivel mundial. Además de, ahora, con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Carolina Marín ha sido reconocida con otros prestigiosos galardones a lo largo de su destacada carrera deportiva. Entre ellos, destacan la condecoración con la Medalla de Bronce en 2014 y la Medalla de Oro en 2016 de la Real Orden del Mérito Deportivo, galardones que reconocen su excepcional contribución al deporte español; o el Premio Nacional del Deporte Reina Letizia, un reconocimiento que la distinguió como la mejor deportista española del año, consolidando su posición como «un referente indiscutible en el mundo del bádminton tanto a nivel nacional como internacional». Asimismo, Carolina Marín fue ganadora del oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, ha sido tres veces campeona mundial y siete veces de Europa. En lo persona, la vida personal de Carolina Marín no está ampliamente documentada. Sin embargo, se conoce que, en la actualidad, la deportista mantiene una relación con Gen Esteban San Millán, un joven atleta inscrito en el equipo de atletismo de la Real Sociedad y que, tal y como refleja su perfil de Instagram, también ha ganado varias medallas. No se conoce la fecha exacta del inicio de su romance, ya que ella nunca ha hablado públicamente de esta relación.