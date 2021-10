La plataforma de televisión norteamericana Starz ha contratado a Ana Romero como «consultora histórica y de Casa Real» para una serie sobre la vida de Juan Carlos I. La periodista es autora del libro El Rey ante el espejo, que fue escrito al dictado del director del CNI Félix Sanz Roldán para lavar la imagen del ex jefe del Estado y desvirtuar las informaciones periodísticas sobre su patrimonio en el extranjero. La operación fue urdida por el ex director de los servicios secretos y su objetivo iba encaminado a desprestigiar a un grupo de periodistas.

Fuentes de la producción televisiva consultadas por OKDIARIO plantean el dilema de cómo la responsable del libro fake El Rey ante el espejo, que fue retirado de las librerías por la editorial La Esfera de los Libros por su falta de calidad y por su contenido inveraz, puede convertirse en asesora de una serie histórica. Sobre todo, cuando se pretende alcanzar el nivel en calidad de otras series como The Crown o Victoria. Starz ha producido otras sagas de gran éxito como The White Queen (La reina blanca) o The spanish princess (La princesa de España).

La contratación de Ana Romero por la plataforma televisiva fue anunciada en un tuit por su amigo Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API). En el mensaje desvelaba que la periodista, que fue una de las promotoras de la API, había sido incorporada al proyecto “XRey” como “consultora Histórica y Casa Real”.

El Código Ético, que la API destaca en su página web, exige una serie de obligaciones deontológicas para sus asociados: “Recopilará, contrastará, documentará y acreditará que la información sea veraz y relevante y posibilite un mejor conocimiento de la vida pública por parte de los ciudadanos y la rendición de cuentas de los poderes públicos y privados” y “el periodista no otorgará trato de favor a ningún poder público ni privado”. El libro de Romero es la antítesis de ese Código Etico.

Ana Romero se sirvió de una conferencia organizada por la API en la Universidad Rey Juan Carlos con el título Las cloacas del Estado, acompañada por Antonio Rubio, para promocionar su libro fake y dar pábulo a las consignas de Sanz Roldán. La periodista, entre otras lindezas, afirmaba: “La mayoría de exclusivas y de casos que hemos visto publicados en los últimos años han sido fruto de un periodismo de filtración interesado, para conseguir algo oscuro, tanto de la parte que filtra como por la del periodista”.

Romero se permitía el lujo de moralizar a otros desde el estrado universitario sin aplicarse ella misma la lección. En su libro, además, acusaba a varios periodistas con nombres y apellidos de participar en un chantaje contra la Corona y de ser periodistas infiltrados del comisario José Villarejo. Así mismo, acusaba a OKDIARIO de publicar informaciones falsas para favorecer al ex comisario de la Policía.

Ana Romero, que se presentó ante la opinión pública como “la única periodista española que había podido hablar con Corinna”, llegó a negar que la voz de la mujer que aparecía en la cinta grabada en Londres por Villarejo pertenecía a la princesa alemana: “A mi -aseguraba- me ha sorprendido mucho la aparente fluidez de Corinna con nuestro idioma”. Y llegaba aún más lejos cuando tachaba de “producción” las confesiones de la princesa alemana. Iba, incluso, aún más lejos: “Se ha manipulado la cinta para que aparezca ella diciendo otras cosas que a lo mejor no ha dicho y haciendo copia y pega. Me sorprende que se ponga a hablar con esta persona como si fuera de confianza”.

Y esgrimía un argumento verdaderamente estrambótico: “Mi teoría es que es un nuevo episodio de reciclado de información antigua que afecta al Rey Juan Carlos y que los digitales están reproduciendo lo que hicieron con Bárbara Rey para no aportar nada nuevo excepto ayudar a Villarejo con sus casos judiciales”.

La verdadera caja de pandora

Aquella cinta con las confesiones de Corinna descolocaba a la periodista porque su libro se convertía en una obra de ficción y en un proyecto fake. Aquello “nada nuevo” para Romero, en cambio, sí le servía al fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, para abrir una investigación sobre los testaferros de Juan Carlos. Y fue el periódico denostado por la autora fake quien abrió la caja de pandora sobre las finanzas de Juan Carlos en Suiza y paraísos fiscales.

Desde julio de 2018, los documentos desvelados por OKDIARIO no sólo han reafirmado las informaciones de los periodistas desacreditados por Ana Romero, sino que también han dado un vuelco en España a las investigaciones sobre el Rey Emérito.

Las aportaciones de profesionales de la información y del fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, las confesiones de la ex compañera sentimental del Rey Emérito, los documentos intervenidos a los testaferros Arturo Fasana y Dante Canonica y los movimientos bancarios de las cuentas de Zagatka -una fundación de Vaduz (Liechtenstein) a nombre de Álvaro de Orleans-, entre otras pruebas y evidencias, sirvieron para desmontar las invectivas del libro fake de Ana Romero y las maniobras del ex director del CNI, el general Sanz Roldán.

Las insidias, falsas acusaciones, injurias, manipulaciones, insultos, descalificaciones y ensoñaciones de Ana Romero, a la que la excompañera sentimental de Juan Carlos calificó de “agente doble” del CNI, no lograron desacreditar las informaciones veraces y contrastadas de los periodistas de OKDIARIO.

A continuación, este diario repasa las patrañas que la asesora y “consultora histórica y de Casa Real” refleja en su libro El Rey ante el espejo. Los directivos de Starz deberían revisar antes de incluirlas en los guiones de la serie sobre el ex Rey de España.

Romero escribe en su libro: “Villarejo visita a Corinna en su domicilio de Eaton Square…. Está muy poco tiempo, apenas el necesario en la puerta para entregarle la documentación”. Y miente sin un atisbo de rubor.

Villarejo, tras negociar un encuentro con Corinna en Mónaco, como se refleja en sus agendas en poder de la Audiencia Nacional, la visitó en dos ocasiones en su domicilio de Eaton Square de Londres. En el primer encuentro en junio de 2015 estuvo acompañado por Villalonga y conversó con Corinna por espacio de casi dos horas. Un año después, a finales de 2016, repitió el viaje y no sólo mantuvo un largo encuentro en el domicilio de la princesa alemana, sino que además cenó con ella en un restaurante italiano de Londres.

Romero asegura en su libro fake: “Pero él -Villarejo- no pierde la oportunidad de contar en cada encuentro que tiene con periodistas que el general Sanz Roldán amenazó a Corinna en junio de 2012 para obligarla a dejar al Rey Juan Carlos y que esta teme aún por su integridad”.

Corinna no sólo lo comentaba ante los periodistas, sino que además lo ratificó ante notario en un escrito, que firmó a favor de Villarejo en el proceso de una denuncia de Sanz Roldán contra el comisario. Después se ratificó ante el tribunal en su declaración en la vía judicial por medio de una videoconferencia. En la entrevista publicada por OKDIARIO en septiembre de 2020, repetía por cuarta vez lo que había confesado al comisario en 2015: “Sí. Me ha amenazado la vida y de mis hijos”. Cuando Romero escribió su libro sabía que la acusación era cierta.

Sobre la visita de general Sanz Roldán a Londres en 2012, Romero realizó otro comentario: “Pero las informaciones tienen consecuencias aunque sean falsas….las diferentes y disparatadas versiones que ahora incluyen un ‘trocito de grabación’ que el servicio secreto británico realizó del encuentro del general con Corinna…… el servicio secreto del Reino Unido ignoró la petición del general Sanz Roldán de ‘blindar’ la suite del Connaught (el hotel de Londres donde se entrevistó con Corinna) y además de grabar subrepticiamente la conversación, le dio una copia a Corinna que por supuesto se la dio a Villarejo ‘por si le pasa algo’”.

Falso: los servicios secretos británicos jamás grabaron el encuentro de Corinna con Sanz Roldán, ni le dio una copia a la princesa alemana, ni ésta «un trocito» a Villarejo. El entonces director del CNI se presentó en Londres como si se tratara de un viaje privado y nunca comunicó a sus colegas del MI6 su presencia en territorio británico. La única prueba contra el ex director de los servicios secretos consiste en unas fotos entrando y saliendo del hotel.

La periodista llega más lejos cuando afirmaba categóricamente en su libro: “En un junio de 2013, otro de sus periodistas infiltrados de Villarejo -se refiere al adjunto a la Dirección de OKDIARIO- publicaba que Corinna utilizaba un avión privado contratado desde Ginebra por Fasana…. La información no iba acompaña con ningún tipo de prueba”.

Las pruebas eran los testimonios de los trabajadores de la compañía aérea Air Jet, que en más de una ocasión habían hablado con los testaferros suizos de Juan Carlos para contratar las tarjetas de los vuelos y habían visto a Corinna junto al Rey Emérito. El sumario que investiga el fiscal Bertossa de Ginebra está saturado de pruebas que demuestran el uso de Juan Carlos de los jets privados para moverse por todo el mundo. Incluso, en los contratos con Air Partner figuraba “Palacio de la Zarzuela” como domicilio del contratante y el nombre del jefe de seguridad del ex monarca, Vicente García Mochales, como el beneficiario.

Las pruebas contra Romero

Y otras dos pruebas irrefutables: Corinna llegó a devolver a Zagatka tres millones de euros por sus vuelos privados que contrataba Álvaro de Orleans en nombre de su primo Juan Carlos. Los movimientos de las cuentas de la Fundación del ex monarca en el Credit Suisse y en Lombard Odier presentan infinidad de salidas de dinero para el pago de los vuelos de las compañías aéreas.

El colmo de la evidencia de que los periodistas tenía razón, en contra de los argumentos de Romero teledirigidos por el CNI, está en los pagos de Juan Carlos a la Agencia Tributaria española para regularizar sus irregularidades fiscales en el uso de los aviones.

Romero reproducía en su libro las consignas del CNI: “Llevan años repitiendo sin pruebas que Fasana era el broker del Rey Juan Carlos en Suiza. Nunca se aportó pruebas y cambió esta versión a diestro y siniestro. Sin embargo, algunos periodistas no tuvieron empacho en publicarlo”.

Una vez más, la ‘agente doble’ -según Corinna- patina en sus observaciones: Arturo Fasana, como ha quedado demostrado en la causa que Bertossa investiga en Ginebra, ha sido testaferro de Juan Carlos durante más de 20 años. Romero conocía, previamente, a la edición de su libro que la cuenta ‘Soleado’ de Fasana servía para encubrir dinero de Su Majestad y otros empresarios españoles. Tras el estallido del escándalo en julio de 2018, el protagonismo recayó en la Fundación Zagatka desde donde el Rey Emérito pagaba sus gastos y transfería dinero a amigas como Marta Gayá.

Pero Romero insistía en relacionar cualquier información sobre Juan Carlos con la persona del comisario Villarejo. Según su método espurio, con esos vínculos, pretendía enlodar el trabajo de los periodistas: “Todos los caminos en torno a la supuesta fortuna oculta de Juan Carlos llevan al mismo sitio: Villarejo y sus periodistas”.

Pero cuando el fiscal de Ginebra decidió abrir la investigación, en agosto de 2018, Villarejo era un cero a la izquierda porque permanece encarcelado -aislado, incomunicado y con vigilancia extrema como preso FIES- desde diez meses antes. Lo mismo sucedía cuando los fiscales de Anticorrupción solicitaron a Suiza las primeras comisiones rogatorias sobre los negocios internacionales de Juan Carlos. Difícilmente se podía producir ese cruce de caminos entre Villarejo y los periodistas.

Y, para colmo, Romero concluía su libro manifestándose como una nefasta vidente y demostrando que, como pitonisa, engrosaría las filas del paro en España: “En estos momentos no hay ninguna posibilidad de que los miembros de la Familia Real que aparecen en la página web de Zarzuela (los reyes eméritos, los reyes Felipe y Leticia y los dos menores) tengan dinero fuera de España, sin declarar, según fuentes oficiales”.

No es esa la versión que se sigue investigando, al menos, en Ginebra en lo que respecta a Juan Carlos y toda la trama de Fondation Zagatka, en la que figura como beneficiario Álvaro de Orleans. Los testaferros son Arturo Fasana y Dante Canonica.