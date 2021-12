Industrias Plásticas Playbol SL realiza las siguientes puntualizaciones sobre las noticias publicadas por OKDIARIO:

1.- Confusión del medio de comunicación entre las mercantiles Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA

Se está haciendo referencia a nuestra empresa Industrias Plásticas Playbol SL como «la empresa que explota el negocio de los padres de Sánchez» cuando de hecho se corresponde con la realidad ya que dicho negocio es total e íntegramente de nuestra propiedad tras haberlo adquirido mediante escritura pública en el año 2018 (maquinaria, cartera de clientes, trabajadores…) fecha en la cuál los antiguos propietarios dejaron de tener cualquier tipo de derecho y obligaciones sobre dicha actividad. Siendo desde este momento un negocio autónomo e independiente que no tiene nada que ver con PLAYBOL SA.

2.- Relación arrendaticia entre Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA por criterio de oportunidad e imagen corporativa.

Que la empresa Industrias Plásticas Playbol SL es arrendataria desde 2018 de las naves donde se desarrolla la actividad de plásticos. En dicha fecha, se firmó un contrato de arrendamiento con la empresa propietaria (Playbol SA), siendo ésta la única relación comercial que mantenemos con dicha empresa. El contrato se celebró por principios de eficacia comercial y para aprovechar las sinergias del negocio establecido.

3.- La compra de la unidad de negocio y fondo de comercio no supuso la adquisición de la empresa propietaria de la actividad.

Industrias Plásticas Playbol SL adquirió por tanto la propiedad de la unidad productiva (con toda su maquinaria y fondo de comercio) pero no así la propiedad de las naves donde se lleva a cabo dicha actividad por lo que estamos en ellas como arrendatarios de las mismas. Destacando que Industrias Plásticas Playbol SL ni adquirió acciones, ni participación, ni asumió derecho u obligación de Playbol SA salvo los propios de subrogación de trabajadores y de explotación del negocio pero nunca de derechos y obligaciones societarias, ya que no tiene nada que ver ni en las participaciones ni en el objeto social.

En cuanto al supuesto que afirma OKDIARIO respecto al uso compartido de la línea telefónica queremos aclarar que no existe tal uso compartido sino que tras adquirir el negocio se procedió al cambio de titular de las líneas ya que comercialmente es lo habitual al ser números de teléfono relacionados históricamente con la actividad productiva en sí.

Asimismo y en cuanto al hecho del nombre (Playbol) cabe recordar que al tratarse de una empresa que lleva en el mercado más de 40 años en el negocio nos era mucho más rentable seguir usando dicha denominación y marca establecer una nueva al respecto. Todo ello se hizo previa autorización con los anteriores propietarios del negocio Playbol SA.

4.- La empresa Industrias Plásticas Playbol SL nunca ha recibido ninguna subvención pública.

La que suscribe no ha recibido subvenciones directas. Lo único que se han obtenido son préstamos y créditos (avalados y garantizados personalmente) de las entidades financieras que nos eran ofrecidos para la financiación a corto y largo plazo, préstamos que en algunos casos ya han sido cancelados y en otros se están abonando sus cuotas correspondientes. Dichos préstamos por lo tanto aparecen en las cuentas de la empresa en el Pasivo del Balance y nunca como ingresos del ejercicio porque no se trata de subvenciones. Cabe reseñar que algunos de los préstamos son los denominados préstamos ICO que no suponen subvenciones sino pasivo exigible.

El criterio de concesión ha sido gestionado por entidades bancarias, debidamente fiscalizado y no existe un solo dato en la concesión que pueda dar lugar a dudas sobre supuestos tratos de favor, ya que reiteramos han sido gestionados y concedidos por las correspondientes entidades bancarias.

En cualquier caso dejarles claro que el padre del presidente del Gobierno nunca ha tenido cargo, ni es administrador, ni socio de nuestra empresa.