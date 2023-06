La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga al ex jefe de Servicio de la Consejería de Obras Públicas en Cantabria durante el Gobierno de Miguel Ángel Revilla por los pagos que éste recibió de una docena de constructoras a cambio de adjudicaciones irregulares. Los agentes de la Policía realizaron, durante la investigación, intervenciones telefónicas a Miguel Ángel Díez, a las que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO.

De los pinchazos se extrae cómo el ex alto cargo de Revilla se muestra dispuesto a colaborar en la elaboración de la documentación que los empresarios tenían que entregar en el departamento que él mismo dirigía. «Esto hay que prepararlo de puta madre», les ordenó a los aspirantes para que esas empresas fuesen las seleccionadas. A cambio, el funcionario recibía «dádivas, regalos o favores» de los constructores que recibían la licitación, según explican los agentes en un informe.

El 10 de noviembre de 2022, el ex alto cargo de Revilla llama al empresario Secundino Vidal y le dice que «tiene que preparar bien la parte de concurso valorada en 30 puntos y así conseguir la puntuación máxima». «Al grano, yo no me acordaba ni siquiera de que (ininteligible)… de que había una parte del concurso que eran 30 puntos. Es que ni me acordaba, ¿vale? Entonces, escucha, hay que preparar el concurso, tú prepáralo bien, ¿de acuerdo? Para ir a los máximos puntos», recogen los agentes de la UDEF en el informe. Unos minutos más tarde, el ex jefe de Carreteras de Cantabria mantiene una conversación con otro de los empresarios que se presentan a la licitación y le encomienda a «hablar, comprometerse y acordar precios» con el empresario Secundino Vidal. «Hay que preparar eso de puta madre», destaca.

El funcionario de Miguel Ángel Revilla no sólo asesora telefónicamente a los aspirantes, sino que también se reúne con ellos para darles directrices, según la investigación de la UDEF. Una semana después de la conversación por teléfono con el empresario Vidal, el funcionario Miguel Ángel Díez le propone una reunión en persona «para hablar de la parte de los 30 puntos y que no se equivoquen», exponen los agentes.

El ex cargo de Revilla además de ayudar a los empresarios que formaban parte de la trama, evitaba que otras constructoras –ajenas a la trama corrupta– concursaran para optar a la licitación. «Les desanimaba para que ni siquiera lo intentasen», asegura la Policía en el citado informe.

La UDEF considera en el informe, al que ha tenido acceso este periódico, que «se puede afirmar que el funcionario Miguel Ángel Díez, aprovechando el puesto que desempeña como funcionario del Gobierno de Cantabria, se habría concertado, con una serie de empresarios al objeto de favorecerlos en la obtención de contratos públicos, desarrollando una variedad de conductas diferenciadas».

Los actos del funcionario bajo el mando de Miguel Ángel Revilla «no serían a título gratuito, sino que a cambio de los mismos recibiría contraprestaciones por parte de los empresarios, siendo éste el origen del incremento patrimonial no justificado de su entorno familiar especialmente a través de su mujer e hijas», prosigue el informe.

Así, los investigadores señalan que los empresarios pagaban al funcionario de forma «indirecta», mediante pagos en especie, así como a través de la supuesta actividad de la sociedad Parivara Lagani SL. El alto cargo de Revilla utilizó dicha sociedad como una empresa pantalla mediante la cual, según los agentes, intentaba simular un origen lícito de los fondos. Fuentes consultadas por OKDIARIO concluyen que este es el legado que Revilla le deja al PP.