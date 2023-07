La juez que instruye el Caso Mediador ha dictado un auto por el que solicita al Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC) que ponga disposición de la Policía que investiga la trama de mordidas socialistas en la causa de Tito Berni «todos los expedientes, solicitudes y trámites que se pudieron haber realizado o estuviesen en trámite en esa entidad por Asesoría Tetir SL, por la Asesoría Fiscal y contable Juan B. Fuentes Curbelo SL, por Juan Bernardo Fuentes Curbelo o por éste como autónomo, así como por Domingo Juan Fuentes Rodríguez».

La magistrada trata de cerrar el círculo en torno al ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, investigado por delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, delitos de corrupción y delitos cometidos por funcionarios públicos.

El mandamiento judicial tiene fecha de este mismo viernes y pide al también al presidente del Consorcio ZEC todos los expedientes relativos a Marta Suárez Cuevas y Jesús María Pérez Spinola. La primera es la representante de AS Drones, la famosa empresa de José Drones, uno de los empresarios relacionados con la trama y el segundo es persona de confianza de un empresario madrileño que intentaba instalarse en la zona ZEC para obtener los beneficios fiscales de las empresas canarias.

La juez también ha ordenado que se le remita cualquier solicitud a nombre de Angriver Canarias, Aican, Canary Environmental, Agrican, Solarcan, ASDrones Canarias (Marta Suárez), Twin Canary Energy (Raúl Gómez Rojo), Canary Twin Energy, Energía Sostenible Canaria, Canarias Sostenible, Energy Sun y Azul Bentor SL.

La instructora fundamenta la petición en una conversación entre Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni y Antonio Navarro, alias el Mediador, donde el segundo solicita del primero «una factura proforma para crear la zona ZEC, que yo pienso deberíamos poner 32.000 euros. De l0 demás ya me encargo yo», en relación a la empresa Twing Consulting de Raúl Gómez Rojo. Ambos tratarían de inscribir esta empresa madrileña en Canarias para beneficiarse de las exenciones fiscales del archipiélago.

Lo mismo ocurre en el caso de Suárez Esteve donde le piden 19.500 euros por el mismo trámite. Un audio del empresario valenciano a el Mediador da fe de esta relación: «esta mañana he hablado con Juan Bernardo (Fuentes Curbelo) y tiene toda la documentación que le hacía falta para la sociedad». Al final la trama acabaría sacando a la empresa de drones unos 45.000 euros por los trámites que ahora la juez trata de comprobar si se llegaron a realizar o no.

Durante un momento de la grabación a la que hace referencia la juez el Mediador le pide a Fuentes Curbelo que se tranquilice, tras recriminarle que «tú le obligaste a depositar un dinero en un equipo de fútbol» ante lo que éste reconoce que «si yo tranquilo estoy, si yo lo único que tengo este hombre es si le hago la empresa en la zona ZEC. Punto pelota. Yo no tengo nada más con eso» y añade que «si quiere que le presente el informe al Consejo Rector para que vaya al pleno de la zona ZEC se lo presento, que no quiere que se lo presente pues no se lo presento y ya está». Además, Fuentes Curbelo reclama que «esto ya me ha ocasionado unos gastos, un dinero que no es significativo, pero los servicios profesionales son horas de trabajo y tal y bueno, que cada uno cuestiones sus horarios profesionales (…)».