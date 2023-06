El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha llamado a declarar en calidad de imputado al asesor de Irene Montero que protagonizó el altercado con la Policía en el aeropuerto de Lavacolla. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), personado en la causa, acusa a José Andrés del Reino Cárdenas de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones, ya que uno de los agentes resultó herido en una mano durante el forcejeo con el asesor de Montero que se resistía a ser detenido. El juez también ha llamado a declarar al agente en condición de perjudicado.

Será a partir de la última semana de este mes de junio cuando comiencen a acudir al juzgado los principales protagonistas de los hechos registrados en el recinto aeroportuario.

Las primeras en declarar serán las dos azafatas de tierra de la compañía aérea Ryanair. Llegan como testigos. Según el relato policial, fueron ellas las que solicitaron la intervención de los policías ante el tono agresivo que tomaban las reivindicaciones del coordinador del gabinete de la ministra. José Andrés se negaba a pagar un suplemento por su equipaje y la conversación subió de tono hasta que las azafatas decidieron pedir ayuda a los agentes.

Inmediatamente después de la declaración de las azafatas ante el juez, está prevista la comparecencia del agente que resultó lesionado en la trifulca posterior. Las cámaras del aeropuerto grabaron su llegada al mostrador de Ryanair. El agente muestra en todo momento una apariencia física tranquila y pausada, mientras el asesor comienza a grabar la cara del policía colocando su móvil a un palmo de distancia del rostro del agente.

Ahí es cuando, según el atestado, el asesor se niega a identificarse e ignora todas las instrucciones que le da el policía. En todo momento las cámaras graban al agente en una actitud tranquila mientras intenta conducir al asesor lejos de las azafatas. El compañero del agente tampoco interviene, y se limita a no perder de vista al acompañante del asesor que observa a la escena a poca distancia.

Finalmente, según la Policía, el asesor comienza a insultarles cuando le anuncian que le van a detener por negarse a acompañarles a las dependencias policiales del aeropuerto. Según fuentes del caso, el asesor de Irene Montero se encaró con los agentes y ya se identifica como asesor de Ministerio de Igualdad con un nivel 29 de la Administración. Los policías dicen que les gritó: «Vosotros no sabéis quién soy yo, tú no vas a trabajar mañana, te voy a quitar el uniforme». «Me detenéis porque soy de Podemos y gay. Sois unos homófobos y unos fascistas», aseguran que les dijo, además de añadir: «Sois policía iraní, yo pensaba que esto sólo sucede en Irán».

El policía contará que el asesor se negó en varias ocasiones a acompañarles hasta que el agente intentó obligarle a abandonar la terminal. José Andrés, según fuentes policiales, se resistió e incluso intentó huir en varias ocasiones, tal y como demuestran las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Finalmente, fue conducido hasta una sala y en el forcejeo con la puerta de entrada le pilló la mano al agente produciéndole lesiones.

El último en declarar, ya en la primera semana de julio, será el propio José Andrés. Hasta ahora niega todos los hechos que se le imputan y ha denunciado a su vez a los policías acusándolos de abuso de autoridad.