Sectores feministas afines a Podemos han denunciado «abusos sexuales por parte del Estado» en el caso del policía que durante tres años estuvo infiltrado en el movimiento independentista en Cataluña, llegando a mantener «relaciones sexoafectivas» con cinco activistas, que han presentado una querella contra el agente. «¿Podemos hablar de abusos sexuales por parte del Estado?», se plantea la Comisión 8M en las redes sociales. Esta plataforma es la principal organizadora de las marchas con motivo del Día de la Mujer, en las que participa la ministra de Igualdad, Irene Montero.

«En una relación donde mientes sobre quién eres, el consentimiento y el deseo están totalmente manipulados. El desequilibrio y abuso de poder es evidente», denuncian estas feministas, con el hashtag El violador eres tú. «Se ha utilizado a las personas, su intimidad, sus deseos, sus proyectos de vida, sus ambiciones, sus inseguridades, su tiempo, sus esperanzas políticas… para acceder a nuestros espacios de activismo con el fin de recabar información», añaden.

La Comisión destaca que «una vez más los cuerpos y los deseos de las mujeres utilizados como herramientas de control por el Estado» y considera que «las herramientas del Estado para controlar las militancias han sobrepasado los límites». «¿Cómo confiar en las instituciones a la hora de denunciar cuando es la propia Policía del Gobierno quien nos viola y atenta de esta manera contra nuestras vidas?», se plantea esta organización en un extenso hilo en las redes.

El caso, que ha provocado multitud de reacciones, trascendió después de que cinco mujeres vinculadas al movimiento okupa y anticapitalista presentasen el martes una querella en los juzgados de Barcelona contra un policía nacional.

«Violencia sexual»

El agente estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la capital catalana, entre los años 2020 y 2022. En la querella, se acusa a este policía y a su superior jerárquico de los delitos de abusos sexuales continuados, tortura, delito contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles.

Las abogadas hablan además de «violencia sexual institucionalizada» al considerar que el policía recurrió a las relaciones con las activistas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas». En este contexto, señalan que las mujeres no habrían consentido las relaciones si hubieran sabido que se trataba de un agente, argumentando así que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado». Además, estiman que el policía habría incurrido en delito de tortura por atentar «de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas» con la finalidad de conseguir información y «castigar a estas mujeres por tener una implicación política».

Marlaska

Mientras, Podemos, pese a formar parte del Gobierno, ha apuntado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente de la formación en el Congreso, Jaume Asens, ha registrado una batería de preguntas en las que plantea si «ordenó el Ministerio del Interior las supuestas actuaciones de espionaje», «con qué finalidad», «si tenían la cobertura legal necesaria» e, incluso, «si se autorizó al agente infiltrado a mantener relaciones íntimas y/o sexuales con personas del grupo investigado».Asens destaca que «espiar a los movimientos sociales va en contra del espíritu democrático» y considera que el caso «merece explicaciones».

Por su parte, el ex líder de Podemos y ex vicepresidente, Pablo Iglesias, también ha comentado el asunto y ha relatado, de forma ficticia, que cuando estaba en el Gobierno propuso a Marlaska infiltrar a policías en el PP para que mantuviesen relaciones con políticos como «Ayuso, Feijóo, Casado, Cospedal y Margallo» porque «estos corruptos de mierda cantan La Traviata en la cama».

«Venga, no me vengas con que es un poco fuerte engañar a dirigentes políticos para que tengan sexo, qué es eso de que va a ser un abuso sexual, ministro, venga Fernando, joder, no te pongas tiquismiquis, tenemos agentes entrenados para eso y para mucho más, estamos defendiendo la democracia y el Estado de Derecho, no me vengas con que si la democracia, con que si la libertad sexual… la democracia se defiende también en las cloacas, joder, ya lo decía Felipe González», va relatando Iglesias, en uno de sus podcast La Base.

A continuación, aclara que esa conversación nunca se produjo y pide a Interior «aclarar si tenía conocimiento de esto y saber qué opinan Carmen Calvo y las feministas del PSOE de que un policía engañe a mujeres para que tengan sexo con él con la cobertura de un ministerio suyo, todo, todo presuntamente».