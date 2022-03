Una empresa con capital estatal ruso negocia en España con los huelguistas del transporte. El Ministerio de Transporte no se ha sentado con los transportistas. Sin embargo, la empresa de capital mixto Bergé Gefco, formada al 50 por ciento por capital ruso, sí ha negociado con los participantes en la huelga de transporte por carretera, en concreto con la asociación Transportave, uno de los convocantes de la huelga que afecta a 3.100 camioneros del sector de portavehículos y que forma parte de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), pero no han llegado todavía a ningún acuerdo. Gefco es la filial española de una empresa con sede en Francia cuyo capital está compuesto al 75 por ciento por RZD desde 2012, la empresa estatal de los Ferrocarriles Rusos.

El problema que podrían encontrarse ahora estos transportistas en huelga es que los activos de Ferrocarriles Rusos (RZD) están congelados por los Gobiernos de Estados Unidos y la UE, de manera que el 75 por ciento del Grupo Gefco tendría sus activos congelados en toda Europa. Otras grandes empresas como Apple, BP, Daimier Truck han desembolsado importantes sumas para deshacerse de sus accionistas rusos y evitar estos problemas. Además, RZD no es propiedad de un solo oligarca ruso, es propiedad directamente del Estado ruso.

En el consejo de la española Bergé Gefco, que se ha sentado a negociar con los huelguistas, figura como vicepresidente desde marzo de 2019 el francés Luc Nadal, CEO del grupo internacional Gefco; también hay rusos en representación de sus intereses, como Pavel Ilichev, vicepresidente ejecutivo del mismo grupo y Emmanuel Cheremetinski, otro vicepresidente de Gefco Group. La empresa está presidida por un español, Juan Aguirre Aguirrezabal.

Pavel Ilichev fue el director adjunto de Finanzas Corporativas de la empresa estatal Ferrocarriles Rusos (RZD) antes de pasar a la empresa privada. RZD es una empresa estatal rusa que está sancionada por la Unión Europea (UE) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el 24 de febrero de este año, cuando el presidente ruso Vladímir Putin ordenó la invasión de Ucrania. Por tanto, no puede movilizar sus activos.

Por encima de todos ellos, en el Conglomerado Internacional de GEFCO, con sede en Nanterre (Francia) y presidiendo el Consejo Supervisor del Grupo se encuentra Oleg Belozerov, CEO de Ferrocarriles rusos (RZD), ya que esta empresa ostenta el 75 por ciento del capital del Grupo frente al 25 por ciento de PSA, tal y como muestran en su web pública. En este mismo consejo, aunque en rango menor a Belozerov, hay varios directores adjuntos y directores económicos actuales de Ferrocarriles Rusos (RZD), como Vadim Mikhailov, Tatiana Orlova, Aleksei Shilo, Mariia Goetz, Vera Evsegneeva, Valdimir Gaponko y Andrey Starkov. Ninguno de ellos figura de manera individual en la lista de sancionados por la Unión Europea (UE) ni del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, pero sí la empresa Ferrocarriles Rusos (RZD) que es una de las 11 sociedades rusas sometidas al control de sanciones por el Consejo de Europa.

Oleg Belozerov, máximo responsable de RZD, sustituyó en 2015 el cargo a Vladímir Yakunin, uno de los oligarcas rusos más cercanos a Vladímir Putin que entonces incluso se llegó a postular para ser su sucesor. Además, justo hasta su nombramiento Belozerov era viceministro de Transportes de Putin.

Gefco España es la empresa filial de Gefco Group en nuestro país, cuyo 75 por ciento de capital es ruso, en concreto de RZD, empresa estatal de los ferrocarriles rusos, el 25 por ciento restante es de la francesa PSA. En España, la empresa figura domiciliada en el polígono industrial de Alcobendas, en Madrid, y su presidente es el francés Jean Marie Lorrain, que ocupa también el cargo de vicepresidente ejecutivo para África y la Europa del Mediterráneo dentro del conglomerado internacional de Gefco. En Francia el Grupo está domiciliado en las afueras de Nanterre, en Puteaux.

Gefco España, la filial en nuestro país, obtuvo dos contratos del Estado desde su fundación, el más importante, uno de 108.000 euros para transportar combustible desde Estados Unidos a Enusa, la Empresa Española del Uranio que abastece de combustible a las centrales nucleares españolas. Este contrato fue firmado el 23 de febrero, solo un día antes del comienzo de la guerra en Ucrania. El otro contrato fue por el arrendamiento en el año 2019 de varios módulos en la zona Franca de Vigo durante 15 años por 17.238 euros. El año pasado Gefco España presentó ventas por 206.317.000 euros y su activo total es de 118.831.000 euros, según el Registro Mercantil.

La empresa formada al 50 por ciento entre Bergé y Gefco tiene adjudicaciones estatales en el Puerto de Tarragona y de Santander y se dedica al transporte de vehículos tanto por carretera como por tren y barco. Su capital social es de 3.900.000 euros y son los únicos que de momento se han sentado a negociar, hace unos días de manera individual con Transportave, una de las primeras asociaciones que convocó la huelga de sus transportistas desde el 7 de marzo. El pasado año sus ventas fueron de 196.017.425 euros y sus activos se sitúan en 141.980.888 euros, según los datos del Registro Mercantil.

José Manuel Peña de Transportave explica a OKDIARIO que «nuestras peticiones son relativas al coste, agravado por la falta de trabajo. Nuestra mercancía son coches, mercancía valiosa y nosotros tenemos que verificar la carga y la entrega nosotros solos. La mayoría somos autónomos o pequeñas empresas, somos algo más de 1.000 afectados entre empresa y autónomos, con unos 3.100 camiones ahora parados. Lo más importante es la cláusula del combustible que fluctúa el cinco por ciento y no podemos asumirlo nosotros y necesitamos que las empresas que nos contratan los asuman».

Desde Gerbé Gefco explican que «nos hemos sentado con varias asociaciones, pero el problema es que sus reivindicaciones no son para acordar con nosotros, no podemos cambiar el precio del combustible. Sí estamos muy preocupados porque tenemos pérdidas diarias entre 100.000 y 150.000 euros, que es mucho dinero si esto se alarga y todos queremos que se solucione lo antes posible». Respecto al capital ruso dentro de la compañía, la mitad de Gefco señalan que «sería el 75 por ciento de un 50 por ciento y dentro del consejo tenemos al presidente que es francés, que es el origen nacional de esta compañía, aunque somos conscientes de que la matriz tiene capital ruso, pero de momento a la filial española no le afecta ninguna restricción ni les afecta una posible inmovilización de fondos, así que en ese aspecto estamos tranquilos».