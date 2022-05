Óscar declaró al menos en dos ocasiones como testigo ante la Guardia Civil, pero tardó muy poco en convertirse en investigado. Sus versiones contradictorias y su comportamiento tras la desaparición de Esther López provocaron que los agentes dudaran casi de inmediato “de su credibilidad”, según sus propios informes. Ahora este periódico ha sabido que una serie de audios relacionados con datos objetivos de la investigación y con los mensajes que intercambió tras desaparecer Esther lo pusieron en el lugar que ocupa ahora, el de principal responsable de la muerte y desaparición de la mujer de Traspinedo.

Ser la última persona que ve con vida a un desaparecido te convierte a la vez en el mejor testigo y en el mayor sospechoso para los investigadores policiales. Sin embargo, pasar de ser una cosa a la otra depende no sólo de los avances de la investigación sino de tu forma de conducirte durante la misma. Óscar asegura haber dejado a Esther López sola en la carretera a las 02:45 de la madrugada del 12 al 13 de enero, y de ahí nadie lo mueve. Para empezar los investigadores se plantean si es lógico que tras dejar sola a la hermana de quien él dice ser “una de mis mejores amigas”, no contactes con ella, con tu amiga, la hermana de Esther, hasta cuatro días más tarde de la desaparición.

Es precisamente el 16 de enero cuando Óscar pregunta por primera vez a Inés, la hermana de Esther, por la mujer desaparecida. La conversación es caótica, pero Óscar mantiene su versión y menciona por primera vez a El Fleky, un okupa que vive cerca de su casa, de quien le dice a Inés que lo va a llamar para preguntarle si sabe algo. Asegura que El Fleky tiene el móvil apagado. De este hombre, que tiene cierto parentesco familiar con Óscar, luego dijo ante la juez que “no tiene ni móvil”, un dato que ya conocía la Guardia Civil y que se sumó a la lista de contradicciones que acorralan a Óscar.

«Miro si está su móvil en mi coche»

El caso es que Inés, lógicamente preocupada, ese día 16 le pregunta a Óscar si sabe si Esther llevaba el teléfono móvil encima. Óscar le dice que lo buscará en su coche, por si acaso, pero lo cierto es que dice haberlo hecho 24 horas después de la petición urgente de la hermana de la desaparecida. Los investigadores corroboran este extremo con uno de los audios que revela este periódico y no comprenden la ausencia de preocupación para comprobar un dato tan crucial como saber si Esther López se dejó su teléfono en el coche de Óscar.

Uno de los audios a los que ha tenido acceso OKDIARIO revela la despreocupación con la que lo explica llegando a reprochar en voz alta que la mujer desaparecida le esté dando el disgusto a su propia madre, la de Esther, de no dar señales de vida.

Pero este no es el único audio que levanta las suspicacias de los investigadores. El 18 de enero es un día especial en el caso de Esther López. Su padre ya había denunciado su desaparición y el pueblo de Traspinedo organizaba ya la primera batida de búsqueda. Óscar participó en dos de ellas, sólo en dos, porque los reproches de los amigos por haber dejado sola a Esther le hicieron dejar de acudir a esas batidas. Precisamente, de manera previa a la primera de esas búsquedas Óscar registró dos nuevos audios dando credibilidad al testimonio de una mujer que aseguraba haber visto a Esther con vida tras su desaparición. No existe constancia alguna en el caso de la existencia de esa mujer y mucho menos de su relato.

Pero si hay una serie de audios que han sido concienzudamente analizados por los investigadores estos son en los que Óscar detalla dónde y cómo permitió que Esther se quedara sola de madrugada en la carretera poco antes de desaparecer.

“Yo la dejé exactamente en la entrada de El Romeral (…) no en la carretera, en la vía de servicio, y él (no es una errata, es lo dice Óscar) me dijo que se iba dónde Carolo. Y al día siguiente, cuando me llamó Carolo, me escribió, que le llamé yo por teléfono y le dije ‘te la habrá dado parda esta y tal’ él me dijo que no había ido a su casa”. Hay que recordar que Carolo le preguntó literalmente por mensaje: «¿Remataste?», lo que por la propia juez fue interpretado como una pregunta con connotación sexual. Es en este punto en el que la preocupación de Carolo se dispara y llama y escribe a Esther de manera casi compulsiva, como el resto de los amigos de la joven y su propia familia. El único que no lo intenta es Óscar, la Guardia Civil así lo refleja en sus informes, en los mismos en los que dice que su comportamiento y su forma de referirse a la desaparición de la hermana de “una de sus mejores amigas” no les produce ninguna credibilidad.

Los investigadores saben que desde el día 12 todos los que compartieron con Óscar su preocupación por Esther se encontraron sus intentos por reducir la alarma que les producía su ausencia. La nula credibilidad que inspira Óscar a los investigadores se debe también a que fue él quien dijo que Esther le había dicho que la recogerían en esa carretera, así se lo transmitió a un amigo de Esther tras hablar con él. Por cierto, Óscar no ha parado de decir que Esther le obligó a parar su coche en medio de la nada enfadada porque él se negaba a seguir de marcha por Valladolid. Para ser un enfado tan grande llama la atención que no lo mencione en los primeros audios en los que relataba al principio de la investigación los detalles de la desaparición de Esther López. Como él mismo dice, es algo que «no se entiende».