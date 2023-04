La deprimida Asturias del socialista Barbón, donde más ganan los diputados: 63.000 € de sueldo medio

En Semana Santa se ha abierto oficialmente la carrera hacia las urnas del 28 de mayo (28M) en las once autonomías en las que toca renovar sus respectivos parlamentos regionales y, con ellos, elegir al presidente y al gobierno de cada comunidad. En total, en esta cita electoral hay en juego 696 escaños que cuestan, entre sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social, más de 40 millones de euros al año, según los datos oficiales recopilados y analizados por OKDIARIO. Pero, como es tradición en el entramado autonómico español, no hay homogeneidad alguna entre unas y otras comunidades a la hora de retribuir a sus parlamentarios. Las diferencias son tremendas y tampoco guardan relación con algo tan elemental como la situación económica de sus habitantes, aquellos a los que representan. El Principado es elocuente botón de muestra: en la deprimida Asturias que preside el socialista Adrián Barbón es donde más sueldos cobran los diputados autonómicos. El salario bruto medio en el hemiciclo asturiano son 63.000 euros al año, Seguridad Social aparte.

El sanchista Adrián Barbón fue investido presidente del Principado en julio de 2019 prometiendo rearmar la industria asturiana, lanzar planes de generación de empleo y reforzar las políticas sociales, a la par que luchar contra el hundimiento demográfico de la región. Todo ello, decía, para reflotar la renta en la región. Cuatro años después, el panorama es bien distinto al que Barbón pregonaba como promesa. Eso sí, quienes en sus bolsillos no pueden quejarse de crisis son los diputados del Parlamento de Asturias. Este Legislativo regional dedica 2,84 millones al año para pagar los sueldos de sus 45 diputados. Es decir, la media roza los 63.100 euros brutos al año, sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social que paga por ellos el Parlamento asturiano.

Una región en dificultades

Es paradójico que Asturias sea la que mejores sueldos paga a los diputados de entre las 11 comunidades que celebrarán elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo. Paradójico porque, como vienen coincidiendo en criticar la oposición al sanchista Adrián Barbón y los agentes socioeconómicos, la situación del Principado está cargada de sombras. Baste un botón de muestra: el secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, no dudó en calificar de «economía de guerra» la que sufre esta comunidad, por su disparada tasa de envejecimiento de la población, la falta de oportunidades que ha hecho perder habitantes y desatar una severa crisis demográfica, con el telón de fondo de un dañado tejido productivo. El panorama debería hacer «saltar todas las alarmas», decía Zapico en la presentación del crítico informe Asturias 2022. Situación socioeconómica. Y remarcaba: «Esto no va de ser optimistas, eso vale para ganar elecciones pero no para crear empleo».

Pero, además de en los sueldos de sus políticos, en lo que también destaca el Principado de Asturias es en densidad de diputados por habitante. De las once comunidades que irán a las urnas el 28M, es la quinta con más escaños por habitante, a razón de un diputado por cada 22.000 asturianos. La cifra contrasta, por ejemplo, con la que se da en la Comunidad de Madrid: un escaño autonómico por cada 50.500 habitantes.

Disparidad salarial entre autonomías

Del desbarajuste del autonomismo político-salarial da fe otro dato: Asturias linda con Cantabria; pues bien, frente a los casi 63.100 euros de media que cobra un diputado regional asturiano, el cántabro ronda los 38.000 euros brutos al año de promedio.

En cómputo global, las 11 comunidades que celebrarán elecciones autonómicas el 28M se gastarán unos 42 millones de euros al año entre sueldos y cotizaciones sociales de sus 669 diputados: 34 millones de euros en salarios brutos, que conllevan unos 8 millones más al año en cotizaciones a la Seguridad Social.

Parlamentos, uno a uno

Las autonomías que celebrarán elecciones el próximo 28 de mayo son Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. El presupuesto total que maneja cada uno de estos legislativos autonómicos para pagar a sus señorías, dividido por el número de escaños, da el salario medio de cada una de estas Cámaras regionales.

El parlamentario cántabro raso con dedicación exclusiva sale por un salario bruto anual de apenas 34.200 euros al año, pero el presidente de esta Cámara alcanza los 60.000 euros anuales, casi la mitad de lo que gana el presidente de las Cortes de Aragón, que ronda los 103.000 euros de salario bruto al año.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha tiene un sueldo anual de 91.600 euros. Su parlamento tiene 33 diputados que se reparten en sueldos 1,4 millones de euros cada año, a una media de apenas 42.300 euros brutos por parlamentario. Por su parte, la Asamblea de Extremadura tiene prácticamente el doble de escaños que el parlamento castellano-manchego; sin embargo, la región presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara se gasta en los sueldos de sus 65 señorías bastante más del doble: 3,68 millones de euros al año, de lo que resulta un sueldo medio por diputado de 56.500 euros.

Es una cantidad muy similar a la retribución que perciben los 135 parlamentarios de la Asamblea de Madrid, una media de 60.000 euros de salario bruto anual por escaño. Los diputados autonómicos de Baleares salen por algo más, por una media de 60.230 euros de sueldo bruto anual. Y todavía mejor pagados están los políticos de la Asamblea de Murcia: 45 diputados que se reparten en sueldos un total de 2,78 millones de euros, a una media anual de 61.800 euros por escaño.

En las Cortes de Aragón, el sueldo medio por diputado supera los 47.000 euros brutos al año. En una de sus regiones vecinas, en la Comunidad Valenciana, salen a una media de 52.900 euros brutos por diputado y año: 5,77 millones para pagar los sueldos de los inquilinos de sus 109 escaños.