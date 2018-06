Un asesor de Raül Romeva quería “destruir todos los ordenadores” para borrar pruebas del 1-O

La decisión del juez de clausurar la web referéndum.cat disparó las alarmas entre algunos implicados en la organización del referéndum de independencia del 1-O. Aquel mismo 14 de septiembre de 2017, la Guardia Civil interceptó una conversación telefónica entre dos técnicos de la Generalitat que participaban en los preparativos de la consulta ilegal: Xavier Puig (responsable de tecnologías TIC de la Conselleria de Exteriores) y Daniel Criville Nogues, técnico del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Xavier Puig había participado en la puesta en marcha del Registro de Catalanes en el Exterior, que se utilizaría como censo para los catalanes residentes en el extranjero pudieran votar el 1-O. En la conversación, Puig propuso a su interlocutor “destruir todos los ordenadores” de su departamento, para evitar que la Policía pudiera obtener pruebas de su actividad ilegal.

Según la transcripción que la Guardia Civil ha remitido al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, en este pinchazo telefónico “ambos hablaban de romper todos los ordenadores del despacho” y comentaban que “cargarse todos los dispositivos sería un pollo increíble”. Puig y Criville acababan de descubrir que la web referéndum.cat, en la que llevaban meses trabajando, había sido desactivada por orden del juez.

Según el informe, la conversación fragmentada intervenida por la Guardia Civil hablaba de “cargarnos todos los ordenadores del despacho; Xavi le contesta que todos (….) que cargándonoslo todo mañana vendremos aquí y no podremos trabajar. Xavi le pregunta si se lo ha contado a ella, Dani le contesta que se lo ha contado a María y Marina. Xavi le dice que acuerde con ella lo que sea, y Dani le dice: Fíjate, cargarnos todos los equipos es un pollo increíble“. El objetivo de esta descabellada idea era borrar cualquier prueba de su implicación en el referéndum ilegal.

Los agentes del Instituto Armado informan al juez de que la mencionada María podría ser María Badía Cutchet (secretaria de Asuntos Exteriores y Unión Europea de la Generalitat), mientras que su alusión a Marina podría corresponder a Marina Borrell Falcó (directora general de Relaciones Exteriores de la Generalitat). Ambas, cargos de confianza del ex conseller de Exteriores Raül Romeva, que actualmente se encuentra en prisión.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha podido constatar que, en el referéndum ilegal del 1-O, se utilizó el mismo Registro de Catalanes en el Exterior que la contratista de la Generalitat T-Systems diseñó en 2014 a petición de Artur Mas para celebrar su consulta de independencia del 9-N.

Ahora, la Guardia Civil sabe que el director general de la multinacional T-Systems en España, Osmar Polo, era perfectamente consciente de que su empresa estaba colaborando en un proyecto ilegal. Así lo acreditan los mensajes de whatsapp que Polo dirigió a dos de sus colaboradores los días 13 y 23 de junio de 2017.

El jefe de T-Systems: “Business as usual!”

En primer lugar, Osmar Polo informó a su equipo de la reunión que acababa de mantener con un responsable de la Generalitat: “Buena reunión (…) hablará con el President sobre el tema carta y transmitirá mensaje. Recomienda estar preparado para la pregunta con el president: Si vuelve a pasar el tema de pedir servicios dentro del contrato para temas 1-O, ¿cuál es la posición de TS? (Os cuento en la comida mi respuesta)”.

Es decir, el director general de T-Systems debía aclarar ante el presidente autonómico si su empresa estaba dispuesta a colaborar con la organización del referéndum ilegal del 1-O “dentro del contrato” marco que tenía con la Generalitat.

Diez días después, el 23 de junio, Omar Polo volvió a informar a los miembros de su equipo: “Adolfo me ha llamado indicándome que tiene reunión con el president Mas el lunes. No es relacionado con TS (T-Systems) sino con otros temas, pero puede ser que salga algo relacionado con nuestra última conversación”.

Y agregó: “Le he indicado sobre nuestra posible contestación a la pregunta sobre nuestra posición y he insistido, a lo que hablamos antes, posición empresarial y neutral, cumpliremos el contrato y, salvo que haya una orden judicial, business as usual (los negocios, como siempre)!”

Es decir, los responsables de T-Systems estaban dispuestos a colaborar con la Generalitat en la organización del 1-O (como ya hicieran con la consulta ilegal del 9-N), salvo que el juez se lo prohibiera expresamente. La Guardia Civil ha podido constatar que, efectivamente, T-System actualizó el Registro de Catalanes en el Exterior en los meses previos al 1-O, para poder gestionar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero.

Significativamente, los mensajes escritos en junio de 2017 mencionan al “president Mas”, lo que implicaría que el ex presidente de la Generalitat también impartió instrucciones durante los preparativos del 1-O.