El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha lanzado un mensaje de aliento churchilliano a los ciudadanos de su país ante la invasión de Rusia, que comenzó hace una semana. «¡Nunca nos rendiremos! Reconstruiremos cada casa, cada calle y cada ciudad», ha asegurado en un discurso televisivo.

Las tropas enviadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, siguen cercando la capital de Ucrania, Kiev, para intentar derrocar al Gobierno de Zelenski. El propio mandatario ucraniano es el objetivo número uno de los militares rusos. Para ello, Putin ha enviado al batallón checheno formado por 400 islamistas y entrenados en Siria.

Ante toda amenaza rusa, Volodímir Zelenski ha querido enviar una advertencia a las tropas invasoras. «Reconstruiremos cada casa, cada calle, cada ciudad, aprende las palabras reparación y contribución, nos lo devolveréis todo. Nos van a pagar completamente por todo lo que han hecho contra nuestro estado, contra todos los ucranianos», ha señalado en su discurso.

«Vinisteis a destruir nuestras ciudades, a nuestra gente, a tomar todo lo que apreciamos, cortasteis a los civiles la electricidad, el agua, la comida y bombardeáis las rutas de evacuación. No quedan armas que no hayáis usado», ha sostenido.

«No nos rendiremos»

El dirigente ucraniano también ha hecho referencia a la historia que ha vivido su pueblo en las últimas décadas. «Sobrevivimos a dos guerras mundiales, al Holocausto, a la Gran Purga, Chernóbil, la ocupación de Crimea y la guerra en el este de Ucrania», ha recordado.

«No tenemos mucha tierra, no tenemos armas nucleares, no inundamos el mundo con petróleo y gas. Pero tenemos nuestra gente y nuestra tierra, por eso estamos luchando. No tenemos nada que perder además de nuestra libertad y nuestro honor», ha apostillado.

Por último, Volodímir Zelenski ha lanzado un mensaje de esperanza a la población ucraniana ante la invasión de Putin. «Si alguien pensó que después de superar todo esto vamos a tener miedo, que vamos a frenar o que nos rendiremos, entonces no saben nada de nosotros», ha defendido.