La defensa numantina de la acería de Azovstal (Mariúpol) ha llegado a su fin tras varias semanas de asedio. Este martes la contienda ha acabado en la siderúgica con la evacuación de los heridos. El final es uno, pero ucranianos y rusos no le ponen el mismo nombre. Para Rusia, es una rendición; para Ucrania, una evacuación. Sea como fuera, los combates pueden haber acabado en Azovstal.

Rusia ha anunciado este martes el martes la rendición de 265 soldados ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal, último reducto de resistencia en la ciudad portuaria de Mariúpol.

Moscú había afirmado desde abril que tenía bajo su control esa estratégica ciudad portuaria tras un asedio de varias semanas. Sin embargo, cientos de soldados ucranianos seguían atrincherados en los túneles bajo la enorme zona industrial de Azovstal, cercada por las tropas rusas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, 265 soldados ucranianos se han rendido, entre ellos 51 heridos que fueron trasladados a un hospital de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, controlada por los rebeldes prorrusos.

Por su parte el Departamento de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa ucraniano dijo en Telegram que el intercambio de esos soldados «se llevará a cabo para repatriar a estos héroes ucranianos lo antes posible», confirmando indirectamente que esos hombres, que «cumplieron» su misión, estaban efectivamente en manos rusas.

La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, también se refirió a un intercambio, pero solo en relación con «52 soldados gravemente heridos». «Cuando su estado se haya estabilizado, los intercambiaremos por prisioneros de guerra rusos», dijo en Telegram.

«Gracias a los defensores de Mariúpol, Ucrania obtuvo un tiempo vital para acumular reservas, reagrupar y movilizar fuerzas y recibir ayuda de los aliados», según el ministerio.

Según el ejército ucraniano, la resistencia en la acería permitió retrasar el traslado de 20.000 soldados rusos a otras partes de Ucrania,

At least seven buses carrying #Ukrainian military personnel left the «#Azovstal» steel plant, escorted by #Russian armed forces, Reuters reported.https://t.co/e3jjGsWXXQ

— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2022