Twitter ha censurado al congresista republicano Jim Banks después de que éste llamara «un hombre» a la subsecretaria de Sanidad del Gobierno estadounidense, la mujer transexual Rachel Levine. La empresa que dirige Jack Dorsey ha decidido suspender el perfil institucional de Banks, en un nuevo ejercicio de falta de libertad de expresión en la red social.

Levine va a ser nombrada almirante de cuatro estrellas del Cuerpo de Salud Pública. Tras el nombramiento, se convertirá en la primera mujer que alcanza este rango. Después de conocer la noticia, el congresista Jim Banks publicó el siguiente mensaje en la red social: «Llamar a alguien que nació y vivió como hombre durante 54 años la primera oficial «mujer» de cuatro estrellas es un insulto para toda niña pequeña que sueña con romper los techos de cristal algún día», dijo Banks en su perfil oficial.

Calling someone that was born and lived as a man for 54 years the first "female" four-star officer is an insult to every little girl who dreams of breaking glass ceilings one day. https://t.co/bHKmJbE6cA

Con este mensaje Banks violó uno de los términos de servicio de Twitter, que prohíbe a sus usuarios acosar a otras personas utilizando su identidad de género y también prohíbe identificar erróneamente a personas transgénero. El mensaje fue retirado de la plataforma el pasado sábado.

Tras la suspensión de su cuenta oficial de congresista, Banks usó su cuenta personal para denunciar que ha sido suspendido por mencionar un hecho: «Twitter ha suspendido mi cuenta oficial por publicar un hecho. No voy a retractarme. Voy a estar publicando en mi cuenta personal por el tiempo que sea. Las grandes tecnológicas deben rendir cuentas» ha dicho en su publicación.

Twitter has suspended my official account for posting a statement of FACT.

I won’t back down.

I’ll be posting on my personal account for the time being.

Please Retweet this message and follow me -> @Jim_Banks.

Big Tech must be held accountable!

— Jim Banks (@Jim_Banks) October 23, 2021