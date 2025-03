Trump llama a Zelenski tras hablar con Putin: «Hemos tenido una buena conversación, vamos por buen camino»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado este miércoles por teléfono al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, después de haber hablado el martes con Vladímir Putin: «He tenido una magnífica llamada con el presidente Zelenski», ha confirmado Trump en su red social. «Ha durado aproximadamente una hora y mucho del contenido ha tenido que ver con la llamada de ayer con el presidente Putin para alinear los intereses de Rusia y Ucrania», ha explicado Trump. El presidente de Estados Unidos se ha mostrado optimista a pesar de las acusaciones mutuas entre Moscú y Kiev de que el otro había violado los términos del alto el fuego parcial negociado por la Casa Blanca el pasado martes.

Es la primera vez que Trump y el presidente de Ucrania hablan de forma directa desde que el presidente de Estados Unidos echó a Zelenski de la Casa Blanca el pasado 28 de febrero tras la bronca en el Despacho Oval.

El presidente de Ucrania ha recibido este miércoles la llamada de Donald Trump después de hablar hablado el martes con Putin. Zelenski se encuentra este miércoles en Helsinki (Filandia), donde llegó el pasado martes mientras Trump y Putin hablaban por teléfono: «Creo que llegaremos a un acuerdo en el presidente Trump y nuestro equipo técnico viajará a Arabia Saudí. Con suerte, lograremos presionar a Putin y dar el primer paso hacia el fin de la guerra», ha explicado Zelenski.

Just completed a very good telephone call with President Zelenskyy of Ukraine. It lasted approximately one hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are…

