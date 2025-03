Vladímir Putin, presidente de Rusia, ha aceptado sólo parar los ataques contra las infraestructuras energéticas de Ucrania durante 30 días después de una llamada de casi tres horas con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El Kremlin ha informado este martes, tras la conversación entre los dos mandatarios, de que ya se ha dado la orden al ejército de detener inmediatamente la ofensiva contra las centrales eléctricas ucranianas. Este es un primer paso para poner fin a la invasión de Ucrania.

El líder republicano ha descolgado el teléfono rojo con el que tiene línea directa con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para intentar llegar a un acuerdo de alto el fuego en Ucrania que acabe con la guerra que arrancó hace más de tres años tras la invasión de Rusia en el territorio ucraniano.

El objetivo es claro: alcanzar primero una tregua de 30 días, que Kiev ya ha aceptado, para que después se pueda llegar al fin definitivo de la guerra con cesiones por ambas partes. Trump ya adelantó ayer que «muchos» aspectos de la iniciativa de Washington están definidos, pero que «todavía falta mucho».

La llamada se ha producido a las 10:00 horas en Washington (15:00 horas en España) y ha finalizado casi tres horas después. Un funcionario de la Casa Blanca ha confirmado que la conversación ha concluido pero se ha negado a dar más detalles de su contenido. Se espera que el propio Trump reaccione a través de su red social Truth Social.

Un detalle significativo es que minutos antes de que concluyera la llamada, Kirill A. Dmitriev, enviado de Putin, ha asegurado en su cuenta de X que «bajo el liderazgo del presidente Putin y el presidente Trump el mundo se ha convertido en un lugar mucho más seguro hoy»: «¡Histórico! ¡Épico!».

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia

— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) March 18, 2025