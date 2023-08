La muerte de Yevgueni Prigozhin, líder de los mercenarios del Grupo Wagner, no ha sido una sorpresa para nadie. Como tampoco es una sorpresa quién puede estar detrás en todas las hipótesis del accidente del avión estrellado donde viajaba: Vladímir Putin, el presidente ruso. Antaño amigos cercanos, hasta que hace dos meses Prigozhin liderase ante el mundo una rebelión al llamar a un levantamiento armado para derrocar al ministro ruso de Defensa y ordenar el avance de las tropas de Wagner hacia Moscú. Más claro no pudo ser este miércoles el presidente norteamericano, Joe Biden, tras conocerse el accidente y muerte del mercenario: «Putin está detrás de todo lo que pasa en Moscú».

Las circunstancias precisas sobre la muerte del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, están aún por determinar y puede que no se sepan nunca, pero lo que sí existe es la fuerte convicción entre los expertos de que el accidente del avión habría sido una venganza de Putin por la rebelión de junio.

Las hipótesis del accidente son:

Fue derribado por defensas aéreas desde tierra

Estallaron una o dos bombas que llevaba en el tren de aterrizaje

Fallo de pilotaje, un problema técnico.

Una falsa desaparición de Prigozhin.

Lo cierto es que el Kremlin no ha dicho nada al respecto y no se espera que las fuentes rusas que hablen no vayan más allá. Se da por confirmada la muerte con las notas de la Agencia rusa de Aviación y la agencia oficial estatal de noticias Tass. De hecho, este jueves, Putin, ha hablado del jefe de Wagner, pero para prometer una investigación a fondo de la muerte de Prigozhin. Ha destacado su «contribución» en la ofensiva en Ucrania a pesar de sus «errores». Ha dicho que Prigozhin era «un hombre con un destino complicado, que cometió graves errores en su vida, pero que obtenía los resultados que se proponía». Estas manifestaciones del mandatario ruso se han producido una reunión transmitida por televisión, en la que dio su pésame a los familiares de las víctimas del siniestro aéreo.

🇷🇺 Vladimir Putin ha definido a Prigozhin como un hombre «talentoso», destacando que le conoce desde la década de los 90 y señalando que ayer volvió a Rusia de un viaje a África. pic.twitter.com/VzCyA3S4CN — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 24, 2023

Tatiana Stanovaya, fundadora de la consultora R. Politik tiene claro que «poco le importan las razones por las que el avión se estrelló, todo el mundo verá un acto de venganza y de represalia. El Kremlin no contradirá esta visión».

Causas del accidente del avión de Prigozhin

La única investigación abierta del accidente que ha causado la muerte de Prigozhin es por la por infracción a las reglas de seguridad aérea. Miembros del Comité de investigación han desplazado al lugar de los hechos menos de 24 horas después de la caída del avión.

Las hipótesis del accidente

Según el diario ruso RBC, las autoridades del país estudian tres versiones: un fallo de pilotaje, un problema técnico o una intervención exterior.

Misil. Versiones cercanas al Grupo Wagner apuntan en sus canales de Telegram al disparo de misiles tierra-aire S-300 como la principal causa, una afirmación que no ha podido ser demostrada hasta el momento.

En concreto la famosa cuenta de Grey Zone de los mercenarios hablaba de «rastros blancos en el cielo característicos de la defensa antiaérea» en un video casero presentado como la evidencia del accidente.

Bomba en el tren de aterrizaje. La segunda hipótesis de Wagner es la de un posible artefacto explosivo colocado en el compartimento del tren de aterrizaje. «Según los datos preliminares, fue en la zona del tren de aterrizaje donde se produjo la explosión en el cielo -como resultado, se desprendió el ala, que golpeó el estabilizador, lo que provocó que el avión de negocios ganara altura bruscamente, y luego entrara en descenso en espiral», indicaron en el canal de Telegram.

Falsa desaparición. Este jueves, algunos expertos barajaban la idea de que el mercenario más conocido del planeta habría orquestado su falsa desaparición para evitar su asesinato real. Pero la directora del grupo mediático ET, Margarita Sansimoniano, parecía inclinarse por la pista del asesinato: «Entre las pistas que se debaten, está la de la puesta en escena. Personalmente, me inclino por (la pista) más evidente», escribió.

Detrás de las dos hipótesis más verosímiles, hay un único protagonista: Putin. Y los argumento para acusarlo parecen claro: su furia tras el motín de Wagner; sus antecedentes eliminando a opositores (ya van 10 durante la invasión de Ucrania), y el endurecimiento del régimen desde el inicio de la invasión en Ucrania.

«Si Rusia fuese un Estado normal, la rebelión habría conducido a un juicio (…). Pese a lo que podamos pensar de Prigozhin, es irrazonable matar a alguien sin un juicio, sobre todo cuando no se esconde». «En el mundo de Putin, el de los gángsteres, en cambio, es la única forma de hacer las cosas. Después de todo, ¿quién sabe lo que le habría dicho al tribunal?», señaló Jodorkovski en redes.

Lista de pasajeros del avión siniestrado