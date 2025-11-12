Siete hombres, de entre 19 y 26 años, fueron detenidos el martes 11 de noviembre en una operación policial dirigida en la ciudad de Bristol. Están acusados de más de 40 delitos sexuales contra 11 adolescentes en Bristol (Reino Unido). Los hombres han comparecido este miércoles 12 de noviembre ante el Tribunal de Bristol, el cual le has negado la libertad bajo fianza. Los cargos incluyen violación y agresión sexual en lo que se investiga como explotación sexual grupal de menores. Las víctimas eran adolescentes en el momento de los delitos, ocurridos entre 2022 y 2025.

El caso surgió tras una investigación de dos años, iniciada en noviembre de 2023, después de que se alertara sobre la explotación sexual de una joven.

Los acusados enfrentan más de 40 delitos relacionados con explotación sexual infantil. Este caso se suma a otros procesos de grooming gangs o pandillas de abuso sexual de menores que han conmocionado al Reino Unido en los últimos años.

La policía de Avon y Somerset proporcionó información sobre los siete hombres imputados:

Hussain Bashar , 19 años, británico de Southmead: 1 cargo de violación.

Mohamed Arafe , 19 años, sirio de Speedwell: agresión sexual, explotación sexual de menores, 5 cargos de facilitar explotación de menores y suministro de cocaína y éxtasis.

Sina Omari , 20 años, iraní de Fishponds: 2 cargos de violación, 4 de facilitar explotación sexual, producción de imágenes sexuales de menores y suministro de drogas clase A.

Wadie Sharaf , 21 años, sirio de Redland: violación, intento de violación, agresión sexual y actividad sexual con menor.

Mohammed Kurdi , 21 años, británico de Henbury: 2 cargos de violación, 2 de facilitar explotación sexual de menores, suministro de éxtasis y cannabis.

Sardam Ahmed , 19 años, iraquí: 4 cargos de violación, facilitar explotación sexual de menores, distribución de imágenes sexuales de menores y suministro de drogas.

Ihab Al-Eisawi, 19 años, egipcio de Fishponds: 2 cargos de violación y 1 de agresión sexual.

Este caso se suma a la larga lista de pandillas de abuso sexual infantil que han afectado a miles de niñas en el Reino Unido. Investigaciones previas, como los casos de Rochdale, han llevado a la condena de 32 delincuentes, con más de 450 años de prisión acumulados. Las investigaciones identificaron hasta 1.400 víctimas de abuso sexual sistemático.

El pasado enero de este año, el primer ministro británico Keir Starmer, del Partido Laborista, fue acusado el pasado en el Parlamento de «cobarde» al bloquear una investigación nacional sobre estas violaciones a niñas menores huérfanas y de hogares desestructurados en Reino Unido. Entonces el veto salió adelante contra la petición de la líder del Partido Conservador Kemi Badenoch de una nueva investigación sobre el escándalo en el que decenas de niñas fueron durante décadas violadas y drogadas, principalmente por hombres británico-paquistaníes, como se prueba en varias investigaciones y condenas de las autoridades británicas. Todos estos casos han acorralado al primer ministro británico Keir Starmer, debido a que las se taparon cuando dirigía la Fiscalía de la Corona. En muchos casos, se ha criticado que se cubrieron para no perder el voto musulmán.