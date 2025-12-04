Sabrina Carpenter carga contra Trump por usar su música en un vídeo de inmigrantes arrestados: «Malvado»

La cantante Sabrina Carpenter ha cargado esta semana contra Trump después de que la Casa Blanca publicase un vídeo en su perfil de X en el que se muestra el trabajo de las fuerzas migratorias del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), con un fragmento de Juno, una de sus canciones, de fondo. La artista ha calificado el vídeo como «malvado» y de ser una «agenda inhumana».

En la grabación, la frase Have you ever tried this one? se repite constantemente, mientras se muestran escenas de agentes esposando a personas, persiguiendo vehículos y entrando en propiedades privadas. Horas después, la artista reaccionó de manera contundente desde su cuenta en X:

«This video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.» («Este video es malvado y repugnante. No me involucréis a mí ni a mi música para favorecer vuestra agenda inhumana»), señala Carpenter en su cuenta de X.

El mensaje de la cantante se ha viralizado, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas. Fans, colegas de la industria musical y activistas aplaudieron su postura, señalando que el uso político de obras artísticas sin permiso se ha convertido en un «problema recurrente» en Estados Unidos.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

La respuesta de la Casa Blanca

Por su parte, Abigail Jackson, una portavoz de la Casa Blanca, ha respondido a la artista. Dirigiéndose directamente a la cantante, el comunicado ha afirmado: «Here’s a Short n’ Sweet message for Sabrina Carpenter: we won’t apologize for deporting dangerous criminal illegal murderers, rapists, and pedophiles» («Aquí va un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar asesinos, violadores, pedófilos criminales e ilegales.»)

El portavoz incluso ha ironizado usando títulos de canciones de la artista, insinuando que quienes critican las redadas «deben ser estúpidos o lentos», en lo que ha sido interpretado como un ataque directo a Carpenter y a cualquier persona que cuestione las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.