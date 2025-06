Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo de canje de prisioneros de guerra y entrega de cuerpos

Rusia y Ucrania han anunciado que han acordado en las conversaciones de paz de este lunes intercambiar más prisioneros de guerra y devolver los cuerpos de 12.000 soldados muertos. Las partes en conflicto se han reunido durante una hora en la ciudad turca de Estambul, en la segunda ronda de negociaciones de este tipo desde marzo de 2022.

En cambio, no ha habido ningún avance en el alto el fuego, propuesto que Ucrania, sus aliados europeos y Washington habían prometido que Rusia aceptaría. El Kremlin ha destacado que busca una solución a largo plazo, no una pausa en la guerra. Kiev ha afirmado que Vladímir Putin no está interesado en la paz.

El asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky, ha resaltado que los negociadores rusos habían entregado a sus homólogos ucranianos un memorándum detallado que describe los términos de Moscú para un alto el fuego total. Medinsky, quien dirige el equipo ruso, ha explicado que Moscú también había sugerido «un alto el fuego específico de dos a tres días en ciertas secciones del frente» para que se pudieran recoger los cuerpos de los soldados muertos.

Cada lado ha asegurado que entregaría los cuerpos de 6.000 soldados muertos al otro. Además, se han comprometido a que llevarían a cabo otro gran intercambio de prisioneros de guerra, después de que 1.000 cautivos de cada lado fueran intercambiados tras una primera ronda de conversaciones en Estambul el 15 de mayo.

El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien encabezó la delegación de Kiev, ha destacado que el nuevo canje se centrará en los heridos graves en la guerra y en los jóvenes.

Más conversaciones a finales de junio

Ucrania ha propuesto celebrar más conversaciones antes de finales de junio, pero cree que sólo una reunión entre Zelenskiy y Putin puede resolver los numerosos temas en disputa, dijo Umerov.

El jefe de gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, dijo que la delegación de Kiev había solicitado la devolución de una lista de niños que, según dijo, habían sido deportados a Rusia.

