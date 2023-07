Tres drones ucranianos fueron derribados durante un ataque sobre Moscú, informó el Ministerio de Defensa de Rusia este domingo, lo que obligó al cierre temporal de un aeropuerto internacional. Mientras uno de los drones fue derribado en las afueras de la ciudad, otros dos fueron «suprimidos por guerra electrónica» y se estrellaron en un complejo de oficinas. Nadie resultó herido.

Moscú y sus alrededores, a unos 500 kilómetros de la frontera ucraniana, raras veces habían sido objetivos, pero este año han sufrido varios ataques de drones. El reportado el domingo es el más reciente de una serie de ataques con drones -incluidos los perpetrados contra el Kremlin y algunas ciudades rusas cercanas a la frontera con Ucrania- de los que Moscú ha culpado a Kiev.

El ministerio de Defensa ruso lo calificó como «intento de ataque terrorista». «En la mañana del 30 de julio, el ataque terrorista que intentó llevar a cabo el régimen de Kiev con vehículos aéreos no tripulados sobre la ciudad de Moscú fue frustrado», dijo esa cartera en su cuenta de Telegram.

⚡️Explosion in Moscow, looks like a drone attack pic.twitter.com/iSpuJlNqxj

— War Monitor (@WarMonitors) July 30, 2023