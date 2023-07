El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que ha destruido dos drones (aviones no tripulados de ataque), dirigidos al centro de Moscú este lunes por la mañana, que se han estrellado contra dos edificios, señalando a Ucrania como autor del ataque, el cual no ha confirmado ni desmentido su autoría. Un silencio que sigue la línea de la política de Ucrania, que ha mantenido una estrategia de no hacer declaraciones públicas sobre ningún ataque dentro de Rusia. Así, Ucrania ataca por segunda vez Moscú con drones en pocos días. Sin embargo, este domingo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, prometió tomar represalias contra Rusia tras una semana de mortíferos ataques en Odesa que tuvieron como objetivo a civiles, infraestructuras e instalaciones portuarias cruciales para la exportación de grano, que coinciden con la decisión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de retirarse del acuerdo para la exportación de cereales por puertos del mar Negro.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha informado de que el ataque ha tenido lugar alrededor de las 04:00 horas (hora local), que ha afectado «dos edificios no residenciales», confirmando que «no ha habido daños graves ni víctimas».

Las autoridades han bloqueado parte de Komsomolsky Prospect, una avenida que atraviesa una de las zonas más lujosas del centro de Moscú, tras haber encontrado en la zona uno de los drones. Uno de los edificios se encuentra a una manzana del Centro de Gestión de la Defensa Nacional de Rusia, una destacada estructura que se utiliza para llevar a cabo la «gestión centralizada de combate de las fuerzas armadas rusas», según el Ministerio de Defensa ruso.

Fuentes citadas por la agencia rusa de noticias TASS han especificado que uno de los aparatos ha alcanzado un centro de empresas en la avenida Lijachev. Testigos han relatado cómo el humo salía de los pisos superiores de un rascacielos que albergaba un Leroy Merlin, la cadena francesa de venta de artículos para el hogar.

Este ataque se ha producido el mismo día, este lunes, en el que las autoridades rusas han denunciado que 11 drones de ataque se han neutralizado en Crimea, península anexionada de forma unilateral por Rusia en 2014.