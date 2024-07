El régimen de Maduro expulsa a la delegación del PP que viajaba a observar las elecciones de Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro no ha permitido la entrada en Venezuela a la delegación del Partido Popular que ha viajado al país latinoamericano a observar las elecciones del próximo domingo 28 de julio. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, lo ha comunicado a través de sus redes sociales la noche de este viernes. Los miembros del partido, entre los que se encontraban Esteban González Pons, vicepresidente de la Eurocámara, y los diputados del Congreso español Cayetana Álvarez de Toledo y Miguel Tellado, entre otros, habían sido invitados por la oposición venezolana para observar la transparencia del proceso democrático en Venezuela.

La delegación, formada por 10 diputados, senadores y eurodiputados, «está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro», ha informado Feijóo. «Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin», ha dicho el líder popular.

Edmundo González, candidato de la oposición a la Presidencia de Venezuela, y María Corina Machado, líder opositora, invitaron al Partido Popular a observar el proceso democrático de este domingo. La delegación popular aterrizó en Caracas a las 21:00 del viernes, hora española, según fuentes de la dirección nacional del PP. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha retenido a los miembros del partido, prohibiéndoles el uso de dispositivos móviles. Según las mismas fuentes, las autoridades locales han comunicado a la delegación que se les prohíbe la entrada al país y que serán deportados. Los 10 miembros de la delegación quedaron retenidos en el aeropuerto de Caracas, desde donde han publicado varios videos en sus redes sociales denunciando la situación y al régimen de Maduro.

«Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática a acompañar el proceso electoral del domingo y nos vamos no ya con la sospecha, sino con el temor fundado de que el domingo va a haber un golpe de Estado, de que la elección que se va a producir el domingo este amañada. Esperamos que el pueblo venezolano se levante con tal fuerza que la resistencia establecida por el régimen sea vencida», ha denunciado González Pons a través de un vídeo en sus redes sociales desde el aeropuerto de Caracas.

El europarlamentario también ha cargado contra José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España, quien se encuentra en Venezuela como observador de las elecciones por invitación de Maduro y no se ha dignado a acudir al aeropuerto a apoyar los políticos españoles. González Pons también ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez y a su embajador en Venezuela, Ramón Santos, quienes no han acudido a asistir a esta delegación. «Nos han dejado a merced de las fuerzas de seguridad venezolanas, que por una invitación obvia, clara, lineal, limpia, de la oposición, no nos han dejado entrar. Nos expulsan y con nosotros cierran las ventanas como un maltratador cuando va a empezar a pegar», ha denunciado el líder de la delegación del PP en Venezuela.

El mundo mira atentamente a Venezuela y al proceso electoral de este domingo. Una oposición unida lleva una clara ventaja sobre el chavismo que ha sometido a los venezolanos durante más de 25 años. Nicolás Maduro amenazó durante la campaña electoral de que, en caso de perder las elecciones, habría «un baño de sangre» y una «guerra civil». Varios líderes internacionales, especialmente latinoamericanos, han pedido al régimen que respete los resultados de las elecciones. A tal punto ha llegado la situación que incluso Lula da Silva, presidente de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, han mostrado su preocupación por las amenazas de Maduro durante la campaña.