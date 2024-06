La reacción de un padre con un profesor negro que dejó estupefactos a los asistentes a una graduación

Un padre irrumpió el pasado viernes en la graduación de su hija para evitar que le diera la mano a un profesor negro. La chica, recién graduada en la escuela Baraboo (Wisconsin),se encontraba estrechando la mano de todos los docentes que había subidos en el escenario, pero al momento de estrecharle la mano al hombre negro, cuyo nombre es Rainey Briggs, su padre subió al escenario y lo apartó.

El vídeo fue grabado por el capitán Ryan La Broscian, portavoz del Departamento de Policía de Baraboo, que además dio el nombre del padre de la estudiante, de la que se desconoce su identidad. «Esa es mi hija», se puede escuchar a Eddy decir en el vídeo. «Será mejor que te apartes de mí, hombre. Aléjate de mí hermano».

Esta grabación provocó indignación en las redes sociales, y muchos usuarios de X calificaron de «racistas» las acciones de Eddy, incluida la representante del estado de Wisconsin, Francesca Hong, quien dijo que «nadie debería tener que soportar este tipo de conducta grosera y racista».

