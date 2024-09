¿Qué es Hezbolá, por qué está en conflicto con Israel y en qué se diferencia con Hamás?

Israel ha llevado a cabo este lunes una ofensiva contra el grupo terrorista Hezbolá, donde han muerto cerca de 500 personas y 1.600 heridos. De igual manera, la tensión entre ambos ha aumentado desde la operación llevada a cabo por el Ejército de Israel el pasado miércoles, donde 9 terroristas murieron y 2.000 milicianos de Hezbolá fueron heridos. Aunque esta guerra se remonta hasta el inicio del conflicto del pasado 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel.

En cuanto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha hecho un vídeo que ha publicado en su perfil de X en el que resalta que la lucha «no es contra Líbano, sino contra Hezbolá», por lo que ha instado a todas las personas que vivan en zonas aledañas a edificios usados por Hezbolá que «huyan» de ahí. «Hezbolá os está usando como escudos, poniendo cohetes en vuestros salones, y misiles en vuestros garajes», ha señalado Netanyahu.

Message for the people of Lebanon: pic.twitter.com/gNVNLUlvjm

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 23, 2024