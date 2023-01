Los investigadores de la Justicia belga, que examinan bajo la dirección del juez Michel Claise la mayor trama de corrupción conocida hasta la fecha en el Parlamento Europeo, el Qatargate, son conscientes de que el caso no arrancó hace meses ni un año. Se remonta a los pocos años de la elección de Qatar como sede del mundial 2022 y se intensificó con las elecciones europeas de 2019. Los cambios aprobados en las presidencias de las comisiones tras las mismas fueron clave para crear una red clientelar que posibilitara iniciativas como el levantamiento de visados a los países situados fuera de territorio europeo, especialmente, a los ciudadanos de los países del Golfo.

Ahí es donde aparece la figura clave del hombre del Gobierno qatarí más próximo al Parlamento Europeo y a sus parlamentarios: Ali Bin Samikh Al Marri, hoy en día ministro de Trabajo de su país, pero que durante más de diez años dirigió el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar. Durante su primera etapa trazó lazos de amistad con López Aguilar y con figuras relevantes de la trama como Antonio Panzeri, Marc Tarabella o Marie Arena. Al Marri se dejaba ver en numerosas ocasiones por la Eurocámara donde era invitado como ponente por las comisiones presididas por los socialistas para hablar de las bondades de la autocracia qatarí.

Desde que fue nombrado titular de la cartera de Trabajo, organizó una visita a Bruselas para tener una reunión con el presidente de LIBE (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores) que preside el eurodiputado y ex ministro español de Justicia Juan Fernando López Aguilar.

La reunión entre Al Marri y López Aguilar se produjo el 1 de diciembre de 2021. Teóricamente, era para hablar de cuestiones relacionadas con su competencia, es decir, asuntos laborales. Sin embargo, hablaron también de «perspectivas sobre la liberalización de visados a Qatar», según ha podido saber OKDIARIO, una reunión que no fue declarada por el español ante los registros del Parlamento Europeo.

El encuentro que sí que declaró fue otro que se produjo al mes siguiente de que la Comisión Europea diera el pistoletazo de salida a la liberalización de visados. El mismo se produjo el 10 de mayo de 2022. El asunto principal de la cita volvió a ser la liberalización de visados. López Aguilar asegura que sus reuniones con Al Marri fueron «en presencia de los servicios del Parlamento Europeo». Sin embargo, no aclara a las preguntas de OKDIARIO si mantuvo otra clase de encuentros con Al Marri, dentro o fuera de Bruselas, y por qué trató cuestiones de visados con un ministro que no es el titular del ramo.

Precisamente una de las medidas impulsadas recientemente por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras el estallido del Qatargate para atajar la corrupción y la crisis reputacional del Parlamento Europeo, es la obligatoriedad de publicar en los registros oficiales cualquier clase de reunión de los parlamentarios con terceros. De las reuniones con Al Marri, el ex ministro López Aguilar no ha dado explicaciones de todas ellas.

El 14 de noviembre, López Aguilar, volvió a mantener encuentros con representantes qataríes. En esta ocasión fue con el embajador de Qatar ante la UE en Bruselas, Ahmed Al Malki. Del mismo modo, se reunió con los representantes diplomáticos de Omán, Kuwait y Ecuador, pero en ningún caso con los dirigentes políticos de esos países.

Fue también Al Marri el ministro con quien la socialista detenida e investigada, Eva Kaili, se reunió en su viaje sorpresa a Doha el 31 de octubre del pasado año, un mes antes de la votación de los visados en la comisión de LIBE donde ella participó y que precipitó el escándalo.

El maletín de Panzeri

El 10 de octubre pasado, en plena preparación del informe de liberalización de visados a Qatar, el hotel de lujo Steigenberger Wiltcher de Bruselas acogió la última reunión secreta que la Fiscalía federal belga interceptó del ministro de Trabajo qatarí con dos de los cabecillas del Qatargate, el ex eurodiputado socialista Pier Antonio Panzeri y su ex asistente Francesco Giorgi, novio de Eva Kaili, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo. Los dos están acusados de tejer una red corrupta de sobornos en el Parlamento Europeo para influir en las decisiones de los parlamentarios correspondientes a Marruecos y Qatar.

En las imágenes captadas por la videovigilancia del establecimiento, según informó hace unos días el medio italiano Il Fatto Quotidiano, podían verse las idas y venidas de Panzeri y Giorgi de la suite de la cuarta planta que ocupaba el ministro de Trabajo qatarí. Llamó particularmente la atención a los investigadores que el maletín que portaba Panzeri había engordado desde su entrada al hotel hasta la salida de la suite. Habían estado reunidos hora y media.

Tras su detención, Francesco Giorgi reconoció la reunión con Panzeri y el ministro Al Marri en el hotel. Les habló supuestamente de una cuarta persona, el llamado Argelino, un personaje misterioso al servicio del ministro de Trabajo de Qatar cuyo nombre es Bettahar Boudjellal, experto en derechos humanos de Qatar y hombre de confianza del Gobierno de Doha. Cuando la Policía le preguntó si hubo más reuniones con Al Marri, Giorgi reconoció otras dos en casa del propio Panzeri, y su coartada fue decir que ejercía de intérprete de Panzeri que después de 18 años en el Parlamento Europeo seguía sin hablar inglés.