Un presentador de ‘Russia Today’ llama a «lanzar un río» y «quemar» a los niños ucranianos

Un presentador de la cadena rusa RT (Russia Today) ha llamado a «quemar» y a «lanzar a un río» a los niños ucranianos en el marco de la invasión. Unas polémicas declaraciones por las que ya ha sido apartado.

Anton Krasovski, que figura en la lista negra de sanciones de la UE, se pronunció de esta manera la semana pasada, durante un programa en el que el invitado, el escritor Sergei Lukianenko, exponía sus vivencias durante una visita a Ucrania en la década de los ochenta.

La cadena RT ha tratado de eliminar el rastro de estos comentarios contra los niños ucranianos que se han hecho virales en los últimos días en redes sociales.

El propio ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, compartió las palabras del presentador en Twitter y dijo «los gobiernos que aún no han prohibido RT deben ver este extracto». «Con esto te alineas si permites a RT operar en tu país. Una incitación agresiva al genocidio (…) que no tiene nada que ver con la libertad de expresión», ha advertido antes al anunciar también que Krasovski será procesado en Ucrania por sus declaraciones.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022