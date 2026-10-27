La Policía de Brasil busca a Flávio Bolsonaro ante una posible huida tras ser investigado por blanqueo

La Policía Federal de Brasil trata de localizar a Flávio Bolsonaro ante el temor de que pueda abandonar el país, después de que la justicia le haya prohibido salir y le haya ordenado entregar su pasaporte. La medida se enmarca en una investigación por presunto blanqueo de capitales a través de casas de apuestas.

La orden ha sido dictada por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes. Además, el excandidato presidencial afronta una nueva investigación por la supuesta financiación extranjera de su campaña.

Las autoridades argentinas han negado que Bolsonaro haya entrado en su territorio, después de que algunos medios apuntaran a una posible salida por la frontera de Puerto Iguazú para tomar desde allí un vuelo hacia Estados Unidos. No se ha confirmado que haya abandonado Brasil.

Su hermano Eduardo se encuentra prófugo en Estados Unidos, mientras que su padre, Jair Bolsonaro, cumple en arresto domiciliario una condena de más de 27 años por intento de golpe de Estado.

Investigación por su campaña

La búsqueda coincide con la orden del juez Flávio Dino de investigar la supuesta financiación extranjera de la campaña de Bolsonaro. Las sospechas apuntan a Rockbridge Network, un grupo estadounidense fundado por el vicepresidente JD Vance. El magistrado quiere esclarecer si ese presunto apoyo estaba vinculado a futuras concesiones para explotar recursos en Brasil en caso de victoria electoral.

Las pesquisas también abordan una presunta manipulación del algoritmo de Meta para favorecer al candidato. El Tribunal Superior Electoral ya advirtió a la compañía, tras una denuncia de la campaña de Lula, de que no podía interferir en los contenidos electorales.

Bolsonaro rechaza la victoria de Lula

La decisión judicial llega después de que Lula da Silva fuera reelegido presidente con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. El candidato conservador, vencedor en la primera vuelta, ha rechazado el resultado y ha anunciado que pedirá la anulación de los comicios.

Sus críticas se centran en la decisión del juez Cristiano Zanin, antiguo abogado de Lula, de ampliar dos horas el horario de votación en todo Brasil por los problemas de transporte público. La medida obligó a paralizar el recuento inicial.

Bolsonaro ha acusado al magistrado de cambiar «las reglas del juego en medio del juego» y ha denunciado que los interventores de su partido fueron retirados del centro de procesamiento de datos tras la decisión.

La prórroga llegó a petición principalmente de la campaña de Lula. La candidatura de Bolsonaro también había solicitado una ampliación, aunque limitada a Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Río Grande do Sul. La decisión se adoptó pese a la oposición expresa del Ministerio Público Electoral.