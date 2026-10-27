Finlandia y Noruega reabren el diálogo con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, han reabierto el diálogo con Vladimir Putin para abordar las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre en Oslo y el posterior desplazamiento a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso.

Tras una llamada telefónica a tres, la Presidencia de Finlandia y el Gobierno de Noruega han indicado en un comunicado conjunto que este acercamiento ha tenido lugar tras «consultas con Ucrania». El objetivo es «abordar la guerra de agresión rusa contra Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y promover la paz y la estabilidad en Europa».

«Finlandia y Noruega comparten frontera con Rusia y son firmes defensoras de Ucrania», recoge el comunicado, antes de agregar que el objetivo de esta llamada ha sido transmitir a Putin «mensajes directos sobre futuras negociaciones que contribuyan a poner fin a la guerra», así como abordar las próximas reuniones en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en formato trilateral y entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Stubb y Store han hablado como «líderes de sus respectivos países» y no «en nombre de Europa en su totalidad», antes de defender que «Noruega y Finlandia siempre han promovido la paz y la seguridad en la región». «Ambos países tienen un interés compartido en la estabilidad y la predictibilidad en el mar Báltico y el Alto Norte de Europa».

En este sentido, Stubb ha hecho hincapié en que la conversación con Putin ha sido «franca y sustancial». «Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo sobre nuestra seguridad y la de Europa. Poner fin a la guerra requiere discusiones directas», ha argumentado.

Store ha reseñado además que la guerra en Ucrania, desatada por la orden de invasión firmada por Putin en febrero de 2022, ha tenido «enormes costes humanos y materiales», antes de ahondar en que «el sufrimiento y la destrucción impactará a varias generaciones». «Hemos subrayado en la llamada la importancia de una desescalada», ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que la conversación ha tenido lugar a primera hora del día, sin dar más detalles al respecto. «Sí, estamos preparando un comunicado», se ha limitado a decir ante las preguntas de la prensa sobre el contacto con ambos líderes europeos.