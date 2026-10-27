Un ex jugador de la NFL alerta sobre el uso de la creatina: «Provoca lesiones en los tejidos blandos»

La creatina es uno de los suplementos más populares hoy en día entre los que entrenan en el gimnasio y buscan ganar masa muscular, mejorar su fuerza o aumentar su rendimiento deportivo. Sin embargo, su uso ha vuelto a generar debate después de que Breiden Fehoko, ex jugador de la NFL y campeón universitario con los LSU Tigers, publicara un contundente mensaje en el que recomienda a los deportistas dejar de consumirla. Sus declaraciones han llamado la atención por relacionar este suplemento con las lesiones musculares, aunque la evidencia científica disponible no respalda esa afirmación.

Fehoko, que formó parte del equipo de LSU que conquistó el campeonato nacional universitario en 2019, compartió su advertencia en las redes sociales. El ex defensa considera que muchos deportistas prestan demasiada atención a los suplementos y dejan en un segundo plano aspectos fundamentales como la alimentación y el descanso. Su mensaje fue especialmente directo: «Les digo a todos los deportistas… DEJAD DE TOMAR CREATINA. No la necesitáis».

El ex jugador va más allá al comparar los efectos de la creatina con los de un globo inflado. Según su explicación, los músculos pueden parecer más grandes, pero eso no significa que tengan una estructura adecuada para soportar esfuerzos intensos. «Por eso se producen lesiones en los tejidos blandos. A vuestros músculos les falta sustancia pura», asegura en su publicación de X (antes Twitter).

I’m telling all athletes…STOP TAKING CREATINE. You don’t need it. Stop putting that nonsense in your body. A good diet and proper sleep are best. Stop letting little Jimmy at the local Planet Fitness tell the top 1% of human bodies what to supplement. Creatine is like filling a balloon with air it looks bigger and better till it’s time to put it under stress. That’s why soft tissue injuries happen. Your muscles lack pure substance. — Breiden Fehoko (@BreidenFehoko) October 27, 2026

La creatina y la ciencia

Las palabras de Breiden Fehoko contrastan con buena parte de la investigación científica realizada sobre este suplemento. La creatina monohidrato es uno de los productos más estudiados en el ámbito de la nutrición deportiva y cuenta con evidencias que respaldan su utilidad para mejorar el rendimiento en ejercicios de alta intensidad y favorecer las ganancias de fuerza y masa muscular cuando se combina con entrenamiento.

Su funcionamiento tampoco tiene relación con llenar los músculos de aire. La creatina contribuye a regenerar el ATP, una molécula que proporciona energía a las células durante esfuerzos intensos y repetidos. Además, su consumo puede aumentar el contenido de agua dentro de las células musculares, especialmente al comenzar la suplementación, pero ese efecto no demuestra que los tejidos se vuelvan más débiles o propensos a romperse.

Un estudio publicado en 2003 en la revista Molecular and Cellular Biochemistry analizó durante tres años a jugadores universitarios de fútbol americano y concluyó que la suplementación con creatina no parecía aumentar la incidencia de lesiones ni de calambres. La investigación, disponible en PubMed, contradice la relación directa que plantea Fehoko entre el consumo de creatina y un mayor riesgo de lesiones. En cualquier caso, la creatina tampoco es imprescindible para progresar en el gimnasio. Los que entrenan pueden conseguir mejoras sin recurrir a ella, mientras que otras personas pueden beneficiarse de su consumo en función de sus objetivos y circunstancias.