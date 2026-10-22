Aurelio Rojas, cardiólogo, y los expertos coinciden: «La creatina es uno de los suplementos más indispensables»

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Aurelio Rojas, el reconocido médico especialista en cardiología y uno de los divulgadores médicos más influyentes de España, ha declarado que la creatina es «uno de los suplementos indispensables». La creatina es uno de los suplementos más famosos y con más evidencia científica dentro del mundo de la suplementación.

Asignado generalmente a la musculación, la comunidad médica coincide en que este compuesto es vital para la energía celular profunda. Rojas acudió al podcast Tengo un plan para hablar acerca de temas de salud. En el espacio, afirmó que «es uno de los suplementos más indispensables que utilizo en mis pacientes».

¿Por qué la recomiendan los médicos expertos?

«La creatina participa en la renovación del ATP y permite que las células obtengan energía de forma más eficiente. Cuanta más energía, nuestras mitocondrias serán máquinas de producir para mantenernos eficientes» explicaba el cardiólogo. La creatina es un compuesto que produce el propio organismo, pero que «no tenemos suficiente creatina endógena para las necesidades actuales» y para obtenerla de forma natural habría que abusar del consumo de carne o pescado.

«No sólo ha demostrado que mejora el sistema muscular y eso tiene unos beneficios terribles en esperanza y calidad de vida, también mejora la función cerebral», afirmaba con rotundidad Rojas. La creatina ayuda a luchar contra la pérdida muscular asociada al envejecimiento, ayudando a ganar fuerza para la realización de gestos diarios como levantarse o subir escaleras. El Dr. Rojas la califica como «el suplemento más infravalorado e importante en mujeres a partir de los 40 años».

Sus beneficios son múltiples a nivel mental, como el beneficio a la memoria, la claridad mental; ayuda a fortalecer la salud mental e incluso ayuda. a los malos estados de ánimo.

¿Suplemento para culturistas?

Es un suplemento que utilizan mucho las personas que practican deporte con regularidad, sobre todo en gimnasios, pero que no es exclusivo de este colectivo. Es de vital importancia para ciertos sectores de la población: personas mayores de 50 años, mujeres menopáusicas, pacientes con enfermedades crónicas o estilos de vida sedentarios. En estos grupos, la creatina ayuda a preservar masa muscular y mejora la funcionalidad, lo que se traduce en más calidad y esperanza de vida.

¿Cuándo y cómo tomar creatina?

Rojas remarca que quiere desligar la imagen de la creatina de la del culturismo, defendiendo que es importante para la salud de todas las personas. La clave de la creatina es su disciplina con la ingesta, ya que «actúa por acumulación». Rojas aconseja tomar entre 3 y 5 gramos diarios de creatina monohidrato, independientemente del peso corporal.

Rojas afirma que se puede tomar en cualquier momento del día, y que su consumición debe darse preferiblemente disuelta en agua y acompañada con hidratos de carbono para favorecer la absorción.