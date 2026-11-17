Antes de que los desfiles se consumieran en vídeos de pocos segundos, había imágenes que resumían una colección entera. Una chaqueta, la caída de un vestido, una modelo que sabía darle al conjunto la actitud exacta. Roberto Torretta vuelve a esas fotografías con Archivo 25, una selección de 24 instantáneas de pasarela tomadas entre 1999 y 2024. Veinticinco años de moda condensados en un álbum con algunos de los rostros más reconocibles de la industria.

Nieves Álvarez, Eugenia Silva, Carmen Kass, Karolína Kurkova, Liya Kebede, Isabeli Fontana, Rosie Huntington-Whiteley, Caitriona Balfe, Stella Tennant y Angela Lindvall aparecen en este recorrido. La nómina tiene algo de memoria sentimental para quienes seguían las pasarelas antes de que las redes cambiaran la manera de mirarlas. También recuerda hasta qué punto una modelo puede influir en la lectura de una prenda: el paso, el gesto y la postura forman parte de esa imagen que acaba sobreviviendo al desfile.

En las fotografías se puede seguir el vocabulario de Torretta: la sastrería, las líneas depuradas y una sensualidad que encuentra su sitio en el corte y el movimiento. El interés está en observar cómo se modifican las proporciones, dónde aparece el volumen o qué sucede cuando un tejido de mayor estructura convive con otro más fluido.

El periodo elegido permite, además, mirar la moda con cierta distancia. Entre 1999 y 2024 cambiaron las siluetas, los referentes y los ritmos de consumo. Revisar un archivo ofrece la posibilidad de detenerse en detalles que la sucesión de temporadas suele dejar atrás: un acabado, una textura, una combinación de materiales o una forma de construir el hombro.

Del archivo al armario actual

La exposición coincide con la apertura de la primera tienda efímera de la firma en LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón, donde se encuentran sus colecciones de otoño/invierno para mujer y hombre.

Son dos formas de acercarse al trabajo del diseñador: las fotografías permiten observar su evolución; las prendas actuales, comprobar cómo se trasladan hoy esas ideas al armario. Pero el atractivo de Archivo 25 está en ese ejercicio de volver a mirar. En descubrir qué diseños hablan de su época y cuáles podrían regresar a la pasarela sin necesitar demasiadas explicaciones.