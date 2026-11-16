Ancelotti no da con la tecla en Brasil

La llegada de Carlo Ancelotti a Brasil transmitía, en primera instancia, la certeza de que al fin el camino iba a ser el correcto. Tras años vagando por el desierto, la pentacampeona del mundo fichaba a uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Dos partes condenadas a entenderse, pero que, de momento, están lejos de hacerlo.

Los resultados no están siendo los esperados; el núcleo es difuso y las individualidades parecen tomar protagonismo. Es comprensible que, en un combinado acostumbrado a atesorar grandes talentos en las últimas décadas, sea complicado encajar las piezas del puzzle. Aunque si alguien pudiera hacerlo, sería Ancelotti.

Con decenas de trofeos y vestuarios repletos de estrellas a sus espaldas, el veterano técnico italiano no ha arrancado con buen pie su etapa en la selección brasileña. El primer ejemplo fue la primera prueba de fuego, un Mundial 2026 donde pasaban por debajo del radar, algo que parece raro, pero a lo que nos han acostumbrado en los últimos años.

Tras ser líder invicto de su grupo, cayó en octavos de final (1-2) ante una Noruega que supo dominar de principio a fin a un equipo claramente diferenciado en el campo, sin llegar a un punto común y de nuevo con la guerra por la cuenta de cada uno. Y con eso, ya son 12 años (desde aquel 1-7 en 2014 ante Alemania) que Brasil no pisa las semifinales de una Copa del Mundo.

No termina de hacer clic y las sensaciones están lejos de ser convincentes. Desde que debutó en junio de 2025 con un 0-0 ante Ecuador en las eliminatorias sudamericanas, su récord en encuentros oficiales es de 12 victorias, cuatro derrotas y cuatro empates en 20 partidos.

Figuras legendarias como Romario ya piden su destitución, y la esperanza de cambiar el rumbo se ha convertido en un mar de dudas. Más de lo mismo para el que llegaba a cambiar todo.

Una Brasil sin rumbo fijo

Brasil se encuentra en una fase extraña de su historia. Veteranos lejos de su mejor nivel, jóvenes promesas que no encuentran hueco en el once, estrellas que no transmiten la sensación de estar cómodas juntas… Ancelotti llegaba para poner orden, definir un equipo que ha dado numerosos quebraderos de cabeza a sus predecesores.

Capaz de sacar lo mejor de vestuarios históricos, como el de aquel Real Madrid, el Milan que alzó la Champions League en 2007, el Chelsea y un número infinito de grandes jugadores que han pasado por sus manos, está lejos de ser realidad que lo haya conseguido hasta ahora.

La derrota ante Japón del pasado sábado (3-2) pone en evidencia que hay mucho por construir. Con Vinicius, Raphinha y quizá los zagueros (Marquinhos y Gabriel) como piezas fundamentales, encontrar un gran partido completo es un oasis en el desierto.

El astro del Real Madrid está llamado a liderar a esta nueva camada. Con su estatus de élite del fútbol mundial, Vinicius Jr. protagonizó dos goles a la altura de los mejores de su carrera ante el combinado asiático. Con el talento característico brasileño en la banda y su peligro cerca del área, tiene que ser la amenaza principal. Y el entrenador italiano, que le conoce mejor que nadie, aún no lo ha ‘explotado’.

No arranca la nueva Brasil. Está lejos de ser un combinado que ponga en aprietos a España, Inglaterra, Argentina, Francia y compañía. Con una clara desmejora en el talento individual con respecto a años y décadas anteriores, la selección que más veces ha levantado el trofeo mundial está lejos de ser competitiva. Y Ancelotti no ayuda a que eso cambie.

Sin una idea clara, a tirones y con cada vez más nombres nuevos en las convocatorias, la canarinha no ve una solución a corto plazo. La ‘identidad’ que siempre ha caracterizado al combinado sudamericano se ha esfumado. La alegría en el campo, dominio a partir del talento y alineaciones que asustan al rival ya no están. Toca construir de cero para volver a la cima, y los resultados no están acompañando, de momento, a un Ancelotti que no da con la tecla.