El Código Técnico de la Edificación lo confirma: los canalones deben tener al menos un 1% de pendiente hacia el desagüe para evitar que el agua rebose

Mantener en buen estado los canalones es fundamental para evitar grietas y humedades en casa, pero lo que no siempre tenemos en cuenta es que su mantenimiento va más allá de retirar hojas. Para que elimine bien el agua hacia el desagüe, debe cumplir con la normativa.

Hay que comprender que esa caída permite que la lluvia que recogen las tejas llegue por gravedad hasta la bajante. En una cubierta inclinada, el Código Técnico de la Edificación fija que el canalón debe bajar al menos un centímetro por cada metro de recorrido hacia el desagüe.

Ahora bien, si cada vez que llueve cae una cortina de agua delante de la ventana, conviene fijarse en el punto por el que rebosa antes de pedir que cambien la inclinación.

Qué inclinación deben tener los canalones como mínimo para evacuar el agua

La indicación aparece en el apartado 2.4.4.2.9 del Documento Básico de Salubridad, dentro de la sección HS 1, dedicada a la protección frente a la humedad.

Para los canalones de las cubiertas inclinadas, «deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo». Por ejemplo, en un tramo recto de seis metros con una única salida en un extremo, eso equivale a seis centímetros de diferencia entre el comienzo del canalón y la boca del desagüe.

Según el tipo de cubierta, el propio Código recoge otras cifras a cumplir. La sección HS 5, al abordar la ejecución de las instalaciones de evacuación, señala un mínimo general del 0,5% y admite el 0,16% en canalones de plástico.

Cómo limpiar los canalones de casa sin empujar las hojas a la bajante

El propio Código Técnico prevé limpiar los canalones de la cubierta y comprobar que funcionan una vez al año y después de cada tormenta considerable.

Si vives en una vivienda con árboles junto al alero, basta mirar dónde terminan las hojas tras un día de viento para saber qué tramo debes revisar primero. Pero si para llegar hasta él hay que pisar el tejado o asomarse por una ventana, conviene que encargues la limpieza a un profesional.

Cuando el canalón es accesible desde una superficie firme y protegida, lo primero es recoger las hojas, las ramitas y el barro acumulado. Es mejor depositar esos restos en un cubo que intentar arrastrarlos con una manguera, ya que el chorro puede dejar limpio el tramo visible a costa de llevar el atasco al interior del tubo, donde cuesta bastante más retirarlo.

Con la entrada de la bajante despejada, se puede echar un poco de agua desde el extremo más alto y seguir su recorrido. Si llega a la boca y se evacúa, el paso está libre. Si se detiene a mitad de camino aunque el fondo esté limpio, interesa recordar el punto exacto para que, al revisar los soportes, se pueda localizar el desnivel.

Qué pasa cuando se obstruye un canalón

La mala noticia es que, mientras la salida esté taponada, el canalón seguirá recibiendo la lluvia de toda la superficie del tejado que vierte sobre él. El nivel irá subiendo hasta alcanzar el borde más bajo.

Por eso en los canalones vistos, el borde pegado a la fachada debe quedar más alto que el exterior. Así, si el agua llega a rebosar, encuentra antes una salida hacia la calle que hacia el muro.

Si el agua cae contra la fachada cada vez que llueve, puede dejar regueros bajo el alero y acabar penetrando por una junta deteriorada. Si sale agua por una unión cuando el canalón todavía está casi vacío, debes revisar esa junta.

Si el nivel sube hasta desbordar el borde, la primera comprobación es tan sencilla como revisar por dónde acaba saliendo el agua.