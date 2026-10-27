Avance de ‘Valle Salvaje’, de hoy, martes 27 de octubre: Alejo, contra las cuerdas por Hernando

Los espectadores de Valle Salvaje siguen viendo como los planes y las intrigas en palacio aumentan con el paso de los días. Mientras todos viven pendientes de la salud del pequeño Lucas, las cosas siguen. Alejo vuelve a encontrarse contra las cuerdas por los planes matrimoniales de Hernando, mientras Rafael protagoniza un acercamiento cada vez más significativo con Rosalía. Antes, repasamos lo que pasó ayer en Valle Salvaje: la revelación de Atanasio sobre Genaro y el consejo de Victoria a Luisa. Desde que José Luis desterrara a Victoria de Valle Salvaje y Mercedes la acogiera en la Casa Pequeña, hemos descubierto una cara muy diferente de la señora, mucho más cercana y reflexiva. Lejos de su dureza habitual, la antigua duquesa ha tenido momentos de sinceridad, como cuando desveló que ella había matado a Pilara, y también de complicidad, como el consejo que dio a Luisa en medio de la noche.

Luisa no podía dormir y descansaba en la cocina cuando Victoria, que tampoco cogía el sueño, se presentó en la habitación de la Casa Pequeña. La criada le ofreció una valeriana y la señora le pidió que se sentara con ella. Primero le preguntó por Lucas, a quien, aunque débil, había visto mejor cara y que, según el médico, se recuperará. Después sacó el tema de Alejo: «He sabido que la boda de la señorita Manuela con Alejo sigue adelante». Luisa se lo confirmó y reconoció que Victoria tenía razón cuando le dijo que el único hombre por el que debía luchar era su hijo Evaristo.

«Un gran consejo, pero no me hiciste mucho caso», le recriminó Victoria, que quiso darle otro: «Pelea con los arrestos que tenías cuando yo era la dueña de esta casa. Jamás he conocido a una mujer más fuerte, respondona e insurrecta que tú». Luisa sonrió, aunque no sabía qué significaba insurrecta, y Victoria se lo explicó: «Que te rebelas contra la autoridad, que no callas ni bajo el agua». «Esa frase me define muy bien», respondió Luisa, a la que Victoria insistió: «Haz lo mismo ahora. Rebélate, pelea Luisa, no te rindas. Te digan lo que te digan, no te rindas jamás». Antes de irse a su alcoba, Luisa le dijo: «Me alegra que haya vuelto a esta casa otra vez». Victoria, fiel a sí misma, le reprochó que se marchara sin recoger la taza.

Por otro lado, Atanasio entró apresurado buscando a Bárbara y Matilde le avisó de que no traía buenas noticias. Cuando la joven le pidió que se lo contara, él quiso saber primero qué se traían entre manos la Salcedo de la Cruz y Genaro antes de que el joven se marchara: «Estaban escribiendo algo, ¿verdad?». Bárbara explicó que le ayudaba a escribir un ensayo sobre sus pensamientos, sobre «el mundo, la situación de las mujeres».

Entonces llegó la revelación: «Como yo siempre sospeché, Genaro no es quién decía ser. He descubierto algo más: Don Genaro Salazar también es miembro del Santo Oficio. Hemos estado viviendo con todo un comisario de la Santa Inquisición. La señorita Bárbara está en grave peligro». Matilde quedó en shock, pero Bárbara no se lo creyó.

¿Qué pasa hoy en el capítulo 512 de ‘Valle Salvaje’?

Hernando continúa decidido a conseguir que Alejo acepte el compromiso que han preparado para él. Convencido de que todavía no han ejercido suficiente presión, logra que Manuela se implique más directamente y exija al joven que acepte de una vez el matrimonio. Una nueva imposición que complica todavía más la situación de Alejo.

Mientras tanto, Rafael atraviesa un momento de enorme vulnerabilidad y encuentra en Rosalía a una persona con la que compartir sus preocupaciones. El duque se sincera con ella como nunca antes y reconoce que, sin tenerla a su lado, siente que todo se derrumba.

Sus palabras marcan un nuevo acercamiento entre ambos y despiertan interrogantes sobre la naturaleza de su relación. Rosalía recibe una confesión que podría cambiar la manera en la que interpreta los sentimientos de Rafael, aunque todavía está por descubrir qué significa realmente esta complicidad.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que la Victoria de la Casa Pequeña, que anima a Luisa a rebelarse, es una de las evoluciones más interesantes de la serie. Nos llama también la atención que Bárbara descarte tan rápido la acusación contra Genaro sin pruebas, justo cuando Atanasio y Matilde temen por su vida.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes esta semana, a partir de las 17:45 horas, en La 1.