Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 26 al 30 de octubre: Victoria tiene un plan para destruir a José Luis

Valle Salvaje continúa viviendo días muy complicados y los espectadores viven cada capítulo con gran intriga. A la enfermedad de Lucas se suma el secreto de Genaro, que puede tener consecuencias muy graves para doña Bárbara. Esta semana, además, Victoria está decidida a hacer pagar caro a José Luis si no se casa con Enriqueta: tiene un plan que podría hacerlo saltar todo por los aires. A partir de este lunes todas las tramas volverán a comenzar, después de que el pasado viernes 23 de octubre no hubiese capítulo con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Capítulo 511 del lunes 26 de octubre: Victoria amenaza a José Luis

Rafael implora a Adriana que no se lleve a Lucas ante su grave enfermedad. Hernando deja claro a Alejo que la boda ya está en marcha y que no piensa dar un paso atrás. En paralelo, Bárbara queda desconcertada al enterarse de algo inesperado sobre Genaro.

Mientras, Victoria avisa a José Luis de que, si no se casa con Enriqueta, le arruinará la vida: ya tiene un plan. Y, en mitad de la noche, José Luis aparece ante Victoria.

Capítulo 512 del martes 27 de octubre: Rafael se abre con Rosalía

Hernando convence a Manuela de que deben presionar aún más a Alejo, y ella exige al joven que acepte el compromiso de una vez. Mientras tanto, Rafael se abre con Rosalía como nunca antes: sin ella a su lado, siente que todo se derrumba. ¿Qué está naciendo entre ellos?

Capítulo 513 del miércoles 28 de octubre: Luisa pide ayuda a Rosalía

La preocupación por Bárbara crece y Atanasio le hace una petición que le va a costar realizar mucho más de lo que se piensa. Mientras, tras la visita de Rafael, Luisa acude a Rosalía y le pide que use su influencia sobre el duque para salvar a Alejo. ¿Aceptará ayudarla?

Capítulo 514 del jueves 29 de octubre: Victoria acude a palacio

Rosalía intenta calmar el miedo de Leonor, aterrada ante la idea de lo que pueda sucederle a su hermana. Superado por la presión, Alejo se rompe con Luisa, sin imaginar que ella le oculta las amenazas de Manuela. Más tarde, Victoria acude a palacio dispuesta a hacerlo saltar todo por los aires.

Capítulo 515 del viernes 30 de octubre: alguien regresa al Valle

Alejo le promete a Luisa que lucharán juntos hasta el final, aunque Hernando apremia a José Luis para acelerar la boda con Manuela. Pero la calma se rompe cuando alguien regresa inesperadamente al Valle, alguien capaz de destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado.

Recuerda que el pasado viernes no hubo capítulo de Valle Salvaje por la emisión de los Premios Princesa de Asturias, pero esta semana la serie vuelve a la normalidad en las tardes de La 1.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que la semana junta varios frentes: el plan de Victoria, la presión sobre Alejo y la cercanía entre Rafael y Rosalía. Nos llama la atención el final del viernes, con alguien que vuelve al Valle y amenaza la paz de Bárbara. Siempre, sin olvidarnos de la salud de Lucas, que continúa en estado grave.

No te pierdas los nuevos capítulos, de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, en La 1.