Polémica por la visita de Trump a Reino Unido: sus fotos con Epstein revisten el Castillo de Windsor

Aunque las autoridades de Reino Unido han hecho su trabajo, la bienvenida a Donald Trump no ha sido como le habría gustado al presidente de EEUU, cuya imagen se ha proyectado en una torre del Castillo de Windsor, donde se han podido ver este martes fotos en las que aparece el líder republicano junto al pederasta Jeffrey Epstein. La relación entre los magnates se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de la legislatura en Estados Unidos y ha repercutido también en Reino Unido.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han arrestado este miércoles a cuatro personas por revestir con las imágenes la residencia real en la que el rey Carlos III recibirá al mandatario estadounidense en el marco de su segunda visita oficial.

La Policía del Valle del Támesis ha indicado que «los cuatro están bajo custodia en estos momentos» por «sospechas sobre comunicaciones maliciosas». Por el momento, no han querido dar detalles sobre la identidad de los detenidos, aunque se ha relacionado con grupos activistas. De hecho, según diferentes medios británicos, fue la organización Led by Donkeys (dirigidos por burros) la que difundió durante varios minutos el montaje en la residencia real. Éste incluía, igualmente, retratos de Epstein y extractos de noticias en medios de comunicación.

Asimismo, tras la proyección de las imágenes, un grupo de manifestantes extendió una lona en el terreno del Castillo de Windsor en la que también se proyectaron fotos del mismo carácter con los mismos protagonistas, esta vez incluyendo la carta obscena que Trump habría enviado a Epstein para felicitarle por su 50 cumpleaños.

Este martes por la tarde, un grupo de manifestantes se congregó en Windsor para protestar por la visita de Trump y miles de personas tienen previsto hacerlo en Londres en la tarde de este miércoles.

Además de ser una de las batallas de Trump con sus detractores, el nombre de Epstein también ha marcado la actualidad de Reino Unido en los últimos días, después de que Keir Starmer destituyera al embajador británico en Washington por su relación con el pederasta. El primer ministro aseguró que los vínculos de Peter Mandelson con el magnate fallecido eran mucho más «intensos» de lo que creyeron en un primer momento, cuando se le nombró.

Felicity Parker, superintendenta de la Policía, ha afirmado que las autoridades «se toman con extrema seriedad esta actividad no autorizada en torno al castillo de Windsor», sobre la que se está desarrollando una «investigación exhaustiva».