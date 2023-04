La secretaria de Estado francesa de Economía Social y Solidaria, Marlène Schiappa, ha originado una curiosa polémica en el país vecino al posar para la revista erótica Playboy y concederle una entrevista. La publicación, que ha mostrado su portada este lunes, no saldrá a la venta hasta el próximo 6 de abril. Sólo con la portada, las reacciones han sido inmediatas, considerando la mayoría de ellas «inapropiado» el posado Marlène Schiappa en Playboy en el contexto actual de conflicto social que vive Francia.

La ministra menor Schiappa, de 40 años, responsable de la Economía Social y Solidaria y de la Vida Asociativa, posa en Playboy con un vestido blanco y en la entrevista habla de los derechos de las mujeres, de política y de literatura.

Tras viralizarse la portada, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, la llamó por teléfono para reprocharle su aparición en la edición francesa de la revista Playboy, y para decirle que «no es adecuada».

Otras voces de cargos políticos franceses también han criticado en las redes la portada, asegurando que «es desgarrador» o que «pensábamos que era el Día de los Inocentes». Miembros de su propio partido político, La República En Marcha, que lidera Emmanuel Macron, la han denostado, informa la cadena BFMTV. Pero no todo han sido críticas; también ha encontrado muestras de apoyo dentro del gobierno, como la del ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien ha salido en su defensa, asegurando: «No me haréis decir nada malo de Marlène Schiappa… Ser una mujer liberada no es tan fácil», ha manifestado.

Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée pic.twitter.com/M1P6sZxh8s — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2023

Por su parte, Schiappa ha asegurado en sus redes que «defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo en todas partes y en todo momento. En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los retrógrados e hipócritas», ha destacado.

Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler : « vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (…) être une femme libérée, c’est pas si facile » pic.twitter.com/pz50OoQdls — Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023

Para el editor de la revista, Marlène Schiappa es la política francesa «más compatible con Playboy», porque, según ha apuntado, «está comprometida con los derechos de las mujeres y entendió que Playboy ya no es una publicación para viejos machistas, sino que puede ser un instrumento de la causa feminista», según informa AFP.

Francia registra desde hace semanas protestas masivas en la calle contra la ley del Gobierno de Macron de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento de la cotización a 43 años para 2027 para cobrar una pensión completa, que el presidente liberal, Emmanuel Macron, adoptó por decreto.