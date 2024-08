‘El País’ sale al rescate del kirchnerista Fernández tras ser acusado de dar palizas a su ex mujer

De bien nacidos es ser agradecidos, han dicho en El País tras conocerse la denuncia por violencia de género y acoso que acusa al ex presidente kirchnerista de Argentina, Alberto Fernández, de pegar palizas a su ex pareja, la actriz y periodista Fabiola Yáñez. El diario de Prisa se saca este martes de la chistera una entrevista con Fernández en la que hace malabarismos retóricos para convertir en víctima al presunto maltratador argentino: «Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo», es la respuesta que da cuando se le pregunta si hubo violencia verbal tras negar violencia física. «Si eso fuera así, yo también lo padecí», agrega.

Además, la fotografía que ilustra la noticia sólo muestra al político peronista en una posición exculpatoria, mientras que no hay rastro de las fotos de Yañez con un golpe en el ojo y el brazo marcado, y los chats donde lo responsabiliza por los golpes. Aquí el «hermana, yo sí te creo», brilla por su ausencia.

El reportaje que El País brinda a Alberto Fernández la oportunidad de excusarse. Lo hace a través de una entrevista reportajeada, diferente a la habitual estructura de pregunta y respuesta en la que se puede observar las preguntas, las respuestas (y sus posibles titubeos o errores), así como observar si el periodista ha repreguntado o corregido al entrevistado.

En la fotografía que encabeza la noticia se ve al ex presidente, envejecido y afectado, presentado como una víctima. En las primeras líneas del texto puede leerse que en la residencia del ex mandatario peronista «todas las cortinas están corridas para evitar que los drones que sobrevuelan las ventanas puedan captar alguna imagen de su intimidad, algún detalle de su derrumbe personal y político».

Fabiola, la mujer del expresidente de Argentina, muestra su rostro después de ser golpeada por su marido Alberto Fernández. pic.twitter.com/pjECMkNTup — Julio @𝕿𝖊𝖑𝖊𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖆01🇪🇦 🇮🇱 (@Telegrafia01) August 9, 2024

Además, las informaciones publicadas por los medios argentinos están acompañadas de capturas de mensajes donde la ex pareja de Fernández le recriminaba esos golpes al que fuera mandatario argentino: «Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación». A lo que el kirchnerista le respondía que se sentía «mal físicamente» y añadía: «Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení».

Se niega a dar explicaciones

«Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer», ha podido expresar Alberto Fernández en el texto publicado por el medio de Prisa. El ex presidente de Argentina evita dar explicaciones sobre las imágenes de su ex pareja con moratones: «Se lo voy a contar a los jueces».

Durante la entrevista, Fernández se vanagloria de haber promovido «políticas de género» en su mandato como presidente. «Sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar», añade.

Sin embargo, las únicas explicaciones que da a las imágenes es que no la golpeó nunca, pero no tiene evidencias que contradigan los presuntos mensajes con los que Yáñez le recrimina haber sido víctima de sus golpes: «Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado».

Fernández se limita a decir en El País que «como toda pareja» tuvieron «discusiones». «Si eso fuera así, yo también lo padecí», dijo en relación con la violencia verbal de la que su ex pareja le acusa.

Además, señala que existe una motivación política detrás de estas acusaciones. El ex presidente incide en que la denuncia existe porque «hay alguien que ha incentivado» a su ex pareja a llevarlo a los tribunales. «Hay un aprovechamiento político del Gobierno [de Javier Milei]», reza el reportaje del medio.

Falso feminismo de Alberto Fernández

Alberto Fernández, el mismo que se autoproclamó como el «primer presidente feminista» de Argentina y prometió «acabar con el patriarcado», ahora enfrenta serias acusaciones por violencia machista que contradicen sus declaraciones.

El responsable de crear instituciones como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, declaró el 8-M en 2022 que le daba «vergüenza» que en Argentina una mujer padeciese «violencia de género».

Asimismo, un año antes, en 2021, el falso feminista Fernández declaraba lo siguiente: «Acá que hay muchas mujeres, por favor, empodérense. Los hombres también tenemos que hacer ese aprendizaje, porque venimos de esa cultura que ponía en segundo lugar a la mujer. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo», señalaba el kirchnerista.

A pesar de todo ello, en el reportaje que publica El País este martes, Fernández afirma que él no tiene un «doble estándar». «Admito que hay una presunción de culpabilidad mía, la acepto, pero pido que me dejen probar la inocencia», sentencia en la entrevista que le dedica el medio de Prisa.