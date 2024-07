La opositora de Maduro denuncia el corte de los frenos de su coche y señala a «agentes del régimen»

María Corina Machado, la opositora de Nicolás Maduro en Venezuela, ha denunciado públicamente el sabotaje de los frenos de su coche, cuyos cables han sido cortados, un claro intento de acabar con ella -según ha apuntado- del que responsabiliza directamente al mandatario venezolano al señalar a «agentes del régimen».

De hecho, la demócrata ha revelado que esos mismos «agentes del régimen» del dictador Nicolás Maduro le han estado persiguiendo durante horas en los momentos previos a la marcha del convoy en el que viajaba hacia la capital venezolana de Caracas. Ha detallado que éstos «rodearon» la vivienda en la que se estaba alojando con todo su equipo, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, al noroeste del país latinoamericano.

El vehículo en el que viajaba María Corina Machado no habría sido el único del convoy que ha sido saboteado, según la opositora venezolana. Mientras que a uno le han cortado los cables de frenos, a otro de los coches se le ha vaciado de repente el aceite del motor. Además, han rociado los dos vehículos en cuestión con pintura blanca. Por todo ello, la venezolana no tiene dudas de que «es claramente un atentado», ha sentenciado. «La campaña de Maduro es la violencia y es responsable de cualquier daño a nuestra integridad física. No nos detendrán», ha declarado Machado.

Cabe recordar que esta denuncia pública se ha producido apenas un día después de otra por la misma parte: la de la detención de su jefe de seguridad. Este miércoles, de madrugada, las autoridades del Gobierno de Maduro se llevaron arrestado a Milciades Ávila de su domicilio. El detenido ha trabajado una década en las labores de seguridad del partido Vente Venezuela.

Tras la detención, Machado hizo responsable a Maduro de la seguridad física de Ávila – que le «ha acompañado alrededor de todo el país y ha arriesgado su vida» para defenderla- y de otras veinte personas que también ha sido víctimas de la campaña de arrestos del dictador venezolano. Es más, la opositora ha apoyado su denuncia en la existencia de «decenas de testigos y vídeos» que dan fe de que esta detención no es más que «una provocación planificada» para dejar a los demócratas que se oponen al régimen sin protección alguna, a menos de dos semanas de las elecciones. Los comicios se celebrarán el 28 de julio.

«Escalada de represión y arrestos»

Sólo 24 horas después de denunciar ese plan para dejar a sus opositores en estado de indefensión, ha sido cuando se ha revelado el sabotaje de los vehículos. También ha alertado de «la escalada de represión» en el país y de que «Maduro ha hecho de la violencia su campaña».

La intención de María Corina Machado era presentarse a las elecciones y, de hecho, fue elegida por la oposición como candidata de consenso con una amplia mayoría en octubre de 2023. Sin embargo, no podrá participar de ellas porque está inhabilitada por la justicia venezolana. La sanción que acabó con sus aspiraciones fue posterior, por haber sido parte, presuntamente, de «la trama corrupta» del también opositor Juan Guaidó. La supuesta trama dio lugar a las sanciones internacionales que acabaron con su carrera electoral.

Con María Corina Machado fuera de juego y ante la imposibilidad de que la que iba a ser su sustituta, Corina Yoris, pueda ser inscrita, Edmundo González es el único candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).