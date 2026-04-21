Nuevo órdago de Teherán: Jamenei amenaza con ataques a EEUU e Israel en un mensaje en redes sociales

La dictadura de los ayatolás de Irán ha vuelto a desafiar a Washington y Jerusalén este martes, pocas horas antes de que expirase el plazo de vencimiento del alto el fuego. El líder supremo, Mojtaba Jamenei, ha amenazado con nuevos ataques militares en un mensaje en redes sociales. Es el nuevo órdago de Teherán: Jamenei amenaza con ataques a EEUU e Israel horas después de que Donald Trump haya dado orden a J. D. Vance de retrasar su viaje a Pakistán para la nueva ronda de conversaciones. La decisión se ha producido después de las amenazas de la dictadura de los ayatolás de Irán a romper con las negociaciones.

Mortaja Jamenei no se ha dejado ver desde que sucedió a su padre, el líder supremo Alí Jamenei, eliminado el pasado 28 de febrero al principio de la operación de Washington y Jerusalén contra la dictadura de los ayatolás de Irán.

La cuenta oficial de Telegram atribuida al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, difundió el martes por la noche un mensaje en el que se lanzan amenazas directas contra Estados Unidos e Israel, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio. El comunicado incluye referencias a posibles ataques con drones y misiles, y llega en paralelo al deterioro de la situación en el estrecho de Ormuz y al estancamiento de las negociaciones de paz.

Amenazas desde la cuenta de Telegram

En el mensaje difundido, el líder iraní asegura que las fuerzas del país están preparadas para actuar contra sus adversarios. El texto incluye referencias directas a Estados Unidos e Israel como posibles objetivos de nuevas acciones militares.

«De la misma manera que los drones del ejército iraní atacan a Estados Unidos e Israel como un rayo, su valiente armada también está lista para infligir nuevas y amargas derrotas a sus enemigos», señala la publicación.

Crisis en el estrecho de Ormuz

El comunicado se produce en un contexto especialmente delicado, marcado por la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas.

Estados Unidos habría intensificado el control del transporte marítimo iraní tras el cierre de este paso estratégico por parte de Teherán, lo que ha agravado el enfrentamiento entre ambas partes y ha afectado a la navegación internacional en la zona.

«Acto de guerra» según los ayatolás

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha calificado el bloqueo estadounidense de puertos iraníes como un «acto de guerra», en plena escalada de tensión con Washington y a pocas horas de la posible expiración del alto el fuego en la región.

Blockading Iranian ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire.

Striking a commercial vessel and taking its crew hostage is an even greater violation. Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests, and how to resist bullying. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 21, 2026

En un mensaje publicado en redes sociales, Araghchi ha asegurado que el bloqueo de puertos iraníes por parte de Estados Unidos constituye una violación directa del alto el fuego y una acción hostil de gran gravedad.

El ministro ha advertido además que el ataque a un buque comercial y la detención de su tripulación suponen una «violación aún mayor» del acuerdo vigente.

Mensaje de desafío a las sanciones

El jefe de la diplomacia de la dictadura de los ayatolás iraníes ha subrayado que el país está preparado para responder a las restricciones impuestas por Washington. «Irán sabe cómo neutralizar las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo resistir el acoso», ha escrito Araghchi en su publicación.

Contexto: bloqueo y tensión militar

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión, con un despliegue naval estadounidense en torno a rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y con incidentes recientes relacionados con la interceptación de buques vinculados a Irán.

La situación se produce además mientras el alto el fuego entre ambos países se encuentra en su fase final y sin garantías de continuidad.