Netanyahu promete en el Congreso de EEUU proseguir la guerra contra Hamás hasta la «victoria total»

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha defendido de forma enérgica la respuesta de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023 en un discurso pronunciado este miércoles ante una reunión conjunta del Congreso, en el que ha defendido la alianza entre Israel y Estados Unidos. Nentanyahu ha presentado su operación como una batalla entre el bien y el mal, la civilización y la barbarie. Su respuesta, ha destacado, hasta la «victoria final».

En este sentido, Netanyahu ha resaltado que «la guerra contra Hamás formaba parte de un conflicto más amplio entre Irán y Estados Unidos», afirmando que Washington debe estar junto a Israel para defender sus valores comunes: «Amigos míos, si recordáis algo de este discurso, recordad esto», ha destacado Netanyahu, que a continuación ha señalado: «Nuestros enemigos son vuestros enemigos. Nuestra lucha es vuestra lucha. Y nuestra victoria será vuestra victoria», ha resaltado Netanyahu, que también ha elogiado a Biden, con el que ha mantenido sobre todo en los últimos meses una relación muy tensa.

«Nuestros enemigos son vuestros enemigos. Nuestra lucha es vuestra lucha. Y nuestra victoria será vuestra victoria», ha explicado Netanyahu en medio de una gran ovación. «Mientras nos defendemos en todos los frentes, sé que Estados Unidos nos cubre las espaldas», ha señalado Netanyahu, que ha explicado que los que se manifiestan contra la guerra son «idiotas útiles de Irán». En este sentido, ha indicado que «la guerra puede terminar si Hamás se rinde, se desarma y devuelve a los rehenes».

Netanyahu ha recibido en diferentes ocasiones repetidos aplausos de los senadores y representantes republicanos sentados en la Cámara de Representantes.

Entre las ausencias, ha destacado la de la vicepresidenta Kamala Harris, ex senadora demócrata California, que ha decidido no presidir la sesión. A la misma, también han faltado unos 100 becarios de la Cámara de Representantes y del Senado, que no han acudido en señal de protesta, rompiendo con la tradición de acudir a este tipo de discursos.

Netanyahu ha reconocido que no tiene previsto ningún plan de reasentamiento para Gaza, en contra de lo que Harris ha asegurado que Netanyahu quiere hacer.

«Mientras hablamos, estamos participando activamente en intensos esfuerzos para asegurar su liberación», ha destacado Netanyahu, refiriéndose a las conversaciones para alcanzar un alto el fuego y liberar a los rehenes. «Algunas de ellas están teniendo lugar ahora mismo», ha destacado de las personas secuestradas por Hamás. Según Israel, quedan en Gaza 116 rehenes.

Los aplausos del Capitolio han destacado con los más de 5.000 manifestantes a favor de la causa Palestina, que han coreado la necesidad de desarmar Israel. Netanyahu se reunirá con Harris, a la que Joe Biden ha apoyado como candidata tras su renuncia a la carrera presidencial, en Washington el jueves, tras verse por separado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Posteriormente, Netanyahu viajará a Florida para reunirse el viernes con el ex presidente, Donald Trump, y candidato republicano en su club privado, Mar-a-Lago. Trump le invitó hace semanas antes del terremoto político en el Partido Demócrata tras el desastroso debate en Atlanta (Georgia), en el que se puso de manifiesto la incapacidad de Biden para ganar a Trump, el cual además ha salido reforzado tras el atentado del 13 de julio en Butler (Pensilvania).