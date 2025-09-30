Netanyahu advierte de que no ha acordado con Trump la creación de un Estado palestino

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dejado claro que no aceptará la creación de un Estado palestino y ha advertido de que el Ejército mantendrá las tropas desplegadas en «la mayoría» de la Franja de Gaza. Así lo ha manifestado en un vídeo difundido en redes sociales tras aceptar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el punto 19 del acuerdo, que consta de 20 epígrafes, contempla que se abra en el futuro «un camino creíble para la autodeterminación y estatalidad palestina, reconocidos como aspiración del pueblo palestino». Sin embargo, Netanyahu ha sido claro al respecto: «No, en absoluto. Trump lo entiende y es algo que no aceptaremos».

«Está claro que eso sería un premio enorme al terrorismo y un peligro para el Estado de Israel», ha señalado, en línea con lo que ya manifestó el pasado viernes en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Asimismo, el primer ministro israelí ha descrito como «histórica» su visita a Estados Unidos y ha argumentado que Israel «ha dado la vuelta a la tortilla». «En vez de que Hamás nos aísle, hemos aislado a Hamás», ha señalado.

«Ahora todo el mundo, incluido el mundo árabe e islámico, está presionando a Hamás para que acepte los términos que hemos creado junto a Trump para lograr la vuelta de todos los rehenes, vivos y muertos, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se quedan en la mayoría de la Franja», ha argumentado.

«¿Quién lo hubiera pensado?», se ha preguntado Benjamín Netanyahu, que ha recordado que Trump ha dejado claro que si Hamás no acepta esta propuesta o no se pronuncia sobre ella, apoyará que Israel continúe su ofensiva, algo que que supondría «completar las operaciones militares».

El texto del acuerdo publicado por la Casa Blanca refleja que «Israel no ocupará ni anexionará Gaza» y agrega que las tropas israelíes se retirarán gradualmente mientras una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) se hará temporalmente con el control del territorio para garantizar su seguridad.