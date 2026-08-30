Nepal localiza al último de los tres españoles desaparecidos tras la catastrófica riada

Los tres españoles de los que se había perdido el rastro tras las devastadoras inundaciones de Nepal ya han sido localizados. La Junta de Turismo del país confirma este domingo que los tres se encuentran «localizados y en contacto», una noticia que pone fin a varios días de incertidumbre sobre su paradero en medio de una catástrofe que deja ya más de 800 muertos y alrededor de 3.000 desaparecidos a ambos lados de la frontera con China.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó inicialmente de cuatro desaparecidos, aunque posteriormente rebajó la cifra a tres. Son precisamente esos tres ciudadanos los que ahora aparecen en la última actualización oficial de las autoridades nepalíes como localizados y en contacto.

Junto a ellos han sido localizados también un ciudadano belga y otro estadounidense. El comunicado de la Junta de Turismo de Nepal mantiene, sin embargo, a 591 ciudadanos extranjeros y turistas incomunicados mientras continúan las labores sobre el terreno.

El balance de la Junta de Turismo cifra en 289 los extranjeros rescatados. Entre ellos se encuentran 180 ciudadanos indios y 89 chinos, además de viajeros de Bulgaria, Alemania, Italia, Malta, Omán, Portugal, Rusia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Las inundaciones repentinas golpearon los ríos Bhote Koshi y Trishuli y castigaron los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha. Desde entonces, las autoridades tratan de recomponer el mapa de quienes se encontraban en las zonas afectadas mientras los equipos de emergencia buscan a los desaparecidos y evacúan a quienes quedaron aislados.

Las inundaciones arrasaron zonas de Rasuwa y Nuwakot, destruyeron viviendas y sepultaron asentamientos bajo el barro. Varios días después de las devastadoras inundaciones, el Hospital Universitario Tribhuvan de Katmandú se ha convertido en uno de los puntos de encuentro de las familias que buscan a sus seres queridos. Algunos colocan fotografías de los desaparecidos en paredes y tablones, mientras otros recorren los avisos tratando de encontrar algún rostro conocido entre lágrimas y horas de espera.

Una catástrofe que supera los 800 muertos

La localización de los españoles es una de las pocas noticias positivas que deja una tragedia cuyo balance continúa creciendo. Nepal contabiliza 788 fallecidos y las autoridades chinas han informado de otros 16 al otro lado de la frontera. En conjunto, la riada deja ya 804 muertos.

Miles de personas continúan, además, sin aparecer. Nepal mantiene 2.502 desaparecidos y 239 heridos, mientras que China busca a otras 546 personas. La suma eleva a 3.048 el número de desaparecidos en ambos territorios.

La prioridad ahora está en encontrarlos. Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía participan en un dispositivo de búsqueda y rescate que intenta abrirse paso entre las zonas devastadas: las centrales hidroeléctricas quedaron sepultadas y se teme que puedan estar atrapados más de 900 trabajadores.

Nepal asegura haber rescatado ya a 8.730 personas. Al mismo tiempo, los hospitales empiezan a mostrar la cara más cruda del desastre: los cadáveres todavía sin identificar en 21 centros hospitalarios. Las cifras de víctimas, desaparecidos y daños pueden seguir cambiando conforme los equipos alcancen las zonas más castigadas y avancen las tareas de búsqueda e identificación.