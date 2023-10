Mohammad Tawhidi es un pensador musulmán que denuncia el islamismo radical y la respuesta colaboracionista de Occidente. En el vídeo que acompaña a estas líneas -una de sus múltiples intervenciones en televisión- este musulmán critica el islamismo radical, que según su opinión se ha viralizado recientemente en las redes sociales: «Los países europeos han importado la basura que los musulmanes quieren meter en prisión», asegura. Unas declaraciones que han desatado múltiples comentarios por parte de los internautas como: «Verdades que duelen, pero dolerán más cuanto más las ignoremos» o «Pues tiene más razón que un santo».

Critica la gestión de Macron

En este sentido, Mohammad Tawhidi afirma que, tal y como dijo el presidente francés Macron, el mundo islámico está en crisis. «En mi opinión, sí, tenemos problemas, Boko Haram, Al Qaeda… pero en un panorama más amplio (el islam) está siendo muy exitoso, Abu Dabi no tiene crisis, Dubai no tiene crisis». Más adelante, el pensador musulmán critica la gestión de Francia con respecto a los habitantes musulmanes: «Fuiste y los importaste por mano de obra barata. Pero estos extremistas islámicos no quieren trabajar. Quieren asistencia gratuita. Quieren casarse con mujeres francesas, cabello rubio, ojos azules… no tienen tiempo para trabajar», afirma Tawhidi.

Por otro lado, también alabó la gestión de países como Polonia: «Así que, mirad a Polonia. No se quejan del extremismo islámico. Ni un solo ataque terrorista en Polonia. En el momento en que sienten que hay un problema toman medidas enérgicas, eso es hermoso».

Ataques islámicos en Europa

Los ataques de extremistas islámicos no dejan de cesar desde inicios de este año, habiendo sufrido más de 20 atentados desde el año 2015. El más reciente ha tenido lugar en Bélgica este mes de octubre, cuando un inmigrante ilegal de origen tunecino ha asesinado con un fusil de asalto y al grito de «¡Alá es grande!», a dos personas de nacionalidad sueca en Bruselas. Otro ataque que ha ocurrido este mes ha tenido lugar en Francia cuando un islamista de origen checheno asesinó a puñaladas a un profesor e hirió a otras tres personas en un instituto en Arras, en Pas de Calais, al norte del país. El atacante, de nuevo, gritó «¡Alá es grande!», en el momento del ataque.