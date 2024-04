Terrible suceso ocurrido en el estado de Michigan, en EEUU. Una conductora en estado de embriaguez se ha estrellado contra un edificio donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños en el municipio de Berlín. El resultado ha sido demoledor: al menos dos niños, hermanos, han muerto, y 12 personas han resultado heridas tras la embestida.

El encargado de dar la noticia ha sido el sheriff del condado de Monroe, Troy Goodnough, que informó en una rueda de prensa que el suceso se produjo este sábado sobre las 15:00 hora local (19:00 horas en España) y que los dos menores muertos, una niña de 8 años y un niño de 5 años, eran hermanos.

Las cifras de muertos podrían aumentar en las próximas horas. Y es que, nueve de los heridos (entre los que se encuentran tres niños) han sido trasladados al hospital en estado crítico desde el Swan Boat Club, el salón de fiestas en el que se celebraba un cumpleaños. «Tienen lesiones graves que ponen en peligro sus vidas», ha asegurado Goodnough.

Sobre la conductora no se han dado muchos detalles. Solamente que se trata de una mujer de 66 años que tras estrellar su coche contra el edificio fue detenida sin oponer resistencia y que conducía con evidentes signos de embriaguez. Ahora se encuentra detenida en la cárcel del condado de Monroe.

La mujer perdió el control de su vehículo y se estrelló contra la pared norte de las instalaciones, entró al edificio y se detuvo tras recorrer siete metros y medio dentro del lugar, donde se llevaba a cabo la fiesta de cumpleaños de un niño pequeño.

El sheriff ha precisado que los investigadores continúan procesando pruebas en el lugar, identificando a las víctimas, entrevistando a los testigos y reuniendo a los familiares. «Es probable que se presenten cargos penales adicionales contra la conductora a medida que avance la investigación», desveló Goodnough.

Por su parte, el club náutico ha indicado que permanecerá «cerrado hasta nuevo aviso» y ha pedido a la población en una publicación de Facebook que, «ante la emergencia, por favor, no intenten acudir al Swan Boat Club para que los vehículos de emergencia puedan pasar».

Horas más tarde que el terrible suceso en Michigan, un tiroteo centraba el protagonismo en EEUU. En este caso en el barrio de Memphis, en Tennessee. Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas un tiroteo ocurrido durante una fiesta.

Uno de los seis heridos se encuentra hospitalizado en estado crítico, mientras que otra de las víctimas, herida de menor gravedad, ha recibido ya el alta, según un comunicado compartido por la Policía de Memphis en la red social X.

El incidente se produjo en torno a las las 19:19 horas (hora local), cuando los oficiales «respondieron a la 2400 de Carnes Avenue por un tiroteo» producido en el contexto de «una fiesta de barrio que estaba ocurriendo sin permiso» y en la que «había aproximadamente entre 200 y 300 personas».

At least 16 people were just shot during a «teen takeover» in Memphis.

Our cities turn into war zones every night and weekend, but the media refuses to even talk about it. pic.twitter.com/jPomhI34qW

— End Wokeness (@EndWokeness) April 21, 2024