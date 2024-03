Mueren 5 personas tras estrellarse una avioneta en Nashville (EEUU)

Cinco personas han muerto este lunes después de que la avioneta en la que iban a bordo se estrellase en Nashville, Estados unidos. Tras el mortal accidente, la carretera donde ocurrió el siniestro quedó cerrada mientras que las autoridades investigaban la escena.

El avión fue aprobado para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto John C. Tune después de informar de un fallo de motor y energía alrededor de las 19:40 horas del lunes, dijo el portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron. Pero el piloto pronto le dijo al control de tráfico aéreo que iban a llegar a la pista.

La Policía aún no ha identificado públicamente a las víctimas y sigue trabajando para determinar de dónde procedía el avión. Los testigos informaron que el avión parecía estar «en peligro mientras pasaba sobre la interestatal» antes de estrellarse contra el césped de detrás de un local Costco junto a la I-40 East, dijo Aaron.

Además, los testigos grabaron un vídeo que muestra al avión envuelto en llamas y humo, y las imágenes compartidas por la Policía capturan la estructura destrozada del avión rodeado por los agentes en una carretera cubierta de hierba.

BREAKING: A single-engine airplane has crashed off the eastbound lanes of I-40 just past the Charlotte Pk exit. Several persons on board are deceased. Work continues to determine from where the plane originated. pic.twitter.com/6tyBa3UCpB

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 5, 2024