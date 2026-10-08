Mientras Defensa gasta un dineral en el Falcon de Sánchez, el ejército de EEUU apuesta por un robot humanoide con IA para afrontar misiones peligrosas

El Pentágono de los Estados Unidos ha anunciado un nuevo fichaje para el ejército del país: un nuevo robot humanoide que será gestionado por inteligencia artificial. Alex es el nombre de esta arma con la que los EEUU sacan músculo militar ante los desafíos que se avecinan a corto plazo con otras potencias militares del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo robot humanoide con IA que ultima Estados Unidos.

Mientras el Ministerio de Defensa gasta más de 6 millones al año en el Falcón de Sánchez, el Gobierno de Estados Unidos invierte en robots humanoides que pueden ser decisivos en las guerras del futuro. La invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto de Oriente Medio son un anticipo de los desafíos que le esperan a Occidente en el futuro y por ello Donald Trump viene avisando en los últimos meses de la necesidad de que los países de la OTAN destinen al menos un 5% de su PIB a la inversión militar.

Estados Unidos está predicando con el ejemplo y hace unos días el Pentágono anunció que está manos a la obra en un nuevo robot humanoide que será impulsado por la inteligencia artificial y que es uno de los cinco proyectos ganadores del proyecto xTechHumanoid. «Los ganadores de la competición de robótica impulsan la exploración militar de las capacidades de los humanoides», anunció el Departamento de Guerra de los Estados Unidos sobre este proyecto lanzado para «identificar enfoques comerciales prometedores y establecer una base técnica para un área de capacidad emergente».

El robot humanoide con IA de EE. UU.

Fruto de este proyecto, el ejército ha confirmado que próximamente utilizarán un robot humanoide que se ha llamado Alex, que contará con la ayuda de la inteligencia artificial para afrontar misiones complejas y peligrosas y que será fabricado por el Instituto de Cognición Humana y de Máquinas de Florida.

Según aclaran desde el Pentágono, Alex es «un robot humanoide con actuadores resistentes a los impactos, protección balística y autonomía híbrida que combina inteligencia artificial y control humano para misiones complejas y peligrosas». Este robot cuenta con un total de 29 articulaciones que le permitirán moverse como un humano y, además, cuenta con una protección balística y una autonomía híbrida gracias a la inteligencia artificial.

Alex Miller, director de tecnología del Ejército, explicó el propósito de esta nueva arma de guerra con la que contará Estados Unidos. «Los robots humanoides forman parte de un impulso más amplio hacia la autonomía para aumentar la profundidad y amplitud de las plataformas robóticas, y la industria de componentes puede proveer para una variedad de misiones», afirmó en declaraciones recogidas por los canales oficiales del Pentágono.

«Estamos identificando los problemas, las necesidades de la misión y las oportunidades para dotar a nuestras formaciones de la combinación adecuada de herramientas. xTech es nuestro método para analizar el panorama de la industria y acelerar la adopción de tecnologías prometedoras, en lugar de quedarnos estancados en estudios que se prolongan durante años», explicó sobre el programa que hará una gran inversión en estos robots humanoides movidos con inteligencia artificial en la carrera que mantiene EEUU con China en una rama que puede ser vital para las guerras futuras.